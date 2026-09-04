Por: Mall y Retail

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En el ‘retail’, abrir tiendas siempre ha sido la forma más visible de crecer. Sin embargo, con consumidores que exigen mejores experiencias y formatos que envejecen más rápido, crecer ya no depende únicamente de sumar metros cuadrados. También implica volver más productivos los existentes. Grupo Éxito y Olímpica están convirtiendo la renovación de sus redes en una pieza central de su estrategia.

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El caso de Grupo Éxito muestra la dimensión que está adquiriendo esta transformación. Para 2026, la compañía proyecta invertir cerca de $ 292.000 millones en renovaciones y reconversiones, interviniendo alrededor de 230.000 metros cuadrados de superficie comercial, un área que compara con 460 tiendas de conveniencia. El programa dejará más de 5.000 empleos durante las obras. Solo en el tercer trimestre destinará $ 81.400 millones a proyectos en ocho departamentos, interviniendo 26.780 metros cuadrados y impulsando 1.256 puestos de trabajo.

Pero detrás de esas cifras hay una estrategia que va mucho más allá de cambiar pisos, iluminación o mobiliario. Grupo Éxito está utilizando dos caminos: renovar tiendas existentes y reconvertir establecimientos hacia marcas con mayor potencial en determinados mercados. Entre julio y septiembre, locales que operaban como Éxito, Surtimax o Super Inter pasan a funcionar como Carulla. Es el caso de Carulla Vecino Tábora y Vecino Española, en Bogotá; Calle 77, en Barranquilla; Guayacanes, en Cali; Norte y Armenia Plaza, en Armenia; Montería Norte y San Jerónimo, en Antioquia.

La apuesta por Carulla tiene una lectura estratégica. No se trata únicamente de renovar el inmueble, sino de reposicionar comercialmente el activo mediante una propuesta basada en mayor surtido, calidad y experiencia. Paralelamente, Éxito moderniza cinco almacenes: Fontibón, en Bogotá; San Diego, en Medellín; San Francisco, en Barranquilla; Cuba, en Pereira, y Panamericana, en Popayán. Las intervenciones incluyen entretenimiento, tecnología, textil, carnes, frutas y verduras, Cocina de Mercado y Delicatessen, justamente algunos de los espacios donde hoy se construye buena parte de la experiencia física del supermercado.

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Olímpica avanza por un camino parecido, aunque con una lógica propia. Durante 2025 la cadena informó la intervención de 81 negocios: 40 fueron remodelados y otros 41 incorporaron ‘mundos’ especializados en categorías como café, licores y mascotas. Frente a una red que en ese momento tenía alrededor de 415 puntos de venta, significa que cerca de uno de cada cinco establecimientos recibió algún tipo de intervención durante el año. Así, la modernización dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un programa nacional.

El proceso adquiere todavía mayor relevancia si se observa que Olímpica cerró 2025 con 412 tiendas y más de 440.000 m² de área comercial. La compañía viene combinando expansión con modernización tecnológica, instalación de cajas de autopago, actualización de sistemas POS y mejoras en su cadena de suministro. Es una señal de que la remodelación física empieza a integrarse con otra transformación menos visible, pero igualmente importante: la de la infraestructura tecnológica que soporta la experiencia del consumidor.

En 2026 esa estrategia continúa haciéndose visible. En SAO Hipódromo, Olímpica renovó la cafetería bajo el concepto La Cocina, incorporó un Mundo Licores tipo cava, fortaleció espacios como Mundo Mascotas, Mundo Fit y Mundo Café, modernizó categorías de frescos y electrodomésticos e integró cajas de autopago. En la Súper Tienda Autopista Norte, en Chía, la intervención incluyó una cafetería más amplia, cerca de 300 m² para la categoría de mascotas, nuevos mundos especializados y una actualización de fachada, mobiliario y señalización.

Uno de los ejemplos que mejor explica la necesidad de rejuvenecer las redes maduras está en Barranquilla. Olímpica acaba de renovar su establecimiento ubicado en el Parque Elías Chegwin después de 54 años de operación. Allí modernizó Fruver, Delicatessen y Panadería, trasladó la cafetería y reorganizó los puntos de pago. El caso demuestra cómo un activo comercial con décadas de historia puede conservar su localización, clientela y reconocimiento, pero necesita adaptar su experiencia a un consumidor que compra de manera diferente.

La estrategia incluso está llegando a establecimientos emblemáticos. Dentro de su hoja de ruta de expansión en Cundinamarca para 2026, Olímpica confirmó también la renovación de su tradicional tienda de Hacienda Santa Bárbara. Paralelamente, la cadena continúa trasladando o sustituyendo operaciones cuando la evolución urbana lo justifica, como ocurrió en Chía, donde llevó la antigua operación de Plaza Mayor hacia el sector de Chilacos para acercarse a nuevas zonas residenciales.

Éxito y Olímpica muestran así dos caras de una misma transformación. En Grupo Éxito aparece con fuerza la reconversión de formatos y marcas: no solamente se moderniza el espacio, también se redefine qué enseña debe ocuparlo y cuál propuesta comercial puede generar mayor productividad. Olímpica, por su parte, viene desarrollando una modernización progresiva mediante remodelaciones, nuevos ‘mundos’, tecnología y especialización de categorías. En ambos casos, el propósito es semejante: prolongar la vigencia comercial de activos que ya existen.

Esta tendencia será cada vez más importante en Colombia. Durante años, buena parte de la conversación del ‘retail’ giró alrededor de cuántas tiendas abría una compañía. La nueva pregunta debería ser cuántas de sus tiendas existentes siguen siendo realmente competitivas. Una red extensa puede ser una enorme ventaja, pero también una pesada herencia si sus establecimientos envejecen al mismo tiempo.

Por eso, la renovación debería comenzar a medirse como cualquier otra inversión del ‘retail’: incremento de tráfico, conversión, ticket promedio, venta por metro cuadrado y retorno sobre el capital invertido. El verdadero éxito de una remodelación no está en que la tienda luzca nueva el día de la reapertura, sino en que logre vender más y mejor después de ella.

Lo que están haciendo Grupo Éxito y Olímpica anticipa una nueva competencia en el comercio colombiano. La próxima batalla entre las grandes cadenas no será únicamente por abrir el siguiente supermercado. También será por descubrir quién consigue mantener más joven, productiva y relevante la red que ya construyó.

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