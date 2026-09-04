El fallo de primera instancia de la Superintendencia Financiera relacionado con el área comercial del BD Bacatá no tendría, según Acción Fiduciaria, un alcance sobre todo el proyecto, detalla Portafolio.

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La fiduciaria anunció que apelará la decisión y aseguró que se trata de un litigio individual, cuyos efectos estarían limitados a las partes involucradas, añade ese medio.

La empresa aclaró que la sentencia escrita aún no ha sido emitida ni notificada, por lo que todavía no se conocen sus fundamentos jurídicos ni las órdenes específicas. Una vez sea publicada, Acción Fiduciaria analizará el contenido y presentará los recursos correspondientes, resalta ese diario.

La compañía también sostuvo que el fallo no puede aplicarse automáticamente a todos los inversionistas, negocios fiduciarios o componentes del complejo.

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Además, recordó que en otros procesos relacionados con el fideicomiso algunas decisiones judiciales la han exonerado de responsabilidad.

Acción Fiduciaria defendió su papel dentro del proyecto y explicó que actuó como administradora de los recursos y activos del fideicomiso, no como constructora o promotora. Señaló que sus obligaciones estaban determinadas por el contrato fiduciario.

Finalmente, la empresa rechazó que el BD Bacatá sea considerado una “torre fantasma”. Aseguró que la Torre Norte está terminada y habitada, mientras el centro comercial opera con establecimientos como Carulla y Smart Fit. La Torre Sur, por su parte, continúa en proceso de transformación y terminación.

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