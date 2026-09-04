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El pago de las horas extra en Colombia ha venido modificándose desde la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada por el Congreso. Algunos montos y porcentajes continúan ajustándose y completarán su transición en julio del próximo año.

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De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y las modificaciones introducidas por la Ley 2466 de 2025, los cálculos deben realizarse con base en distintas variables.

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Para calcular el pago de las horas extra en Colombia, se toma como referencia el valor de la hora ordinaria diurna y se aplica el recargo correspondiente.

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Principales recargos para el pago de las horas extra en Colombia

Hora extra diurna: tiene un recargo del 25 %, por lo que se paga al 125 % del valor de la hora ordinaria.

tiene un recargo del 25 %, por lo que se paga al del valor de la hora ordinaria. Hora extra nocturna: tiene un recargo del 75 %, por lo que se paga al 175 % del valor de la hora ordinaria diurna.

tiene un recargo del 75 %, por lo que se paga al del valor de la hora ordinaria diurna. Trabajo ordinario en día de descanso obligatorio o festivo: durante el periodo de transición vigente en 2026, tiene un recargo del 90 % , por lo que equivale al 190 % del valor de la hora ordinaria.

durante el periodo de transición vigente en 2026, tiene un recargo del , por lo que equivale al del valor de la hora ordinaria. Hora extra diurna en día de descanso obligatorio o festivo: equivale al 215 % del valor de la hora ordinaria.

equivale al del valor de la hora ordinaria. Hora extra nocturna en día de descanso obligatorio o festivo: equivale al 265 % del valor de la hora ordinaria

Hay que tener en cuenta que estas horas extra en Colombia, con dichos porcentajes, corresponden al régimen vigente desde el 1 de julio de 2026. La reforma estableció que el recargo por trabajar en un día de descanso obligatorio llegará al 100 % a partir del 1 de julio de 2027.

A esto se suma que, desde el 25 de diciembre de 2025, la jornada nocturna en Colombia comienza a las 7:00 p. m. y termina a las 6:00 a. m.

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En cuanto al procedimiento para el pago de las horas extra en Colombia, la nueva ley establece que el empleador debe llevar un registro del trabajo suplementario, en el que se especifique el número de horas trabajadas y si fueron diurnas o nocturnas.

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