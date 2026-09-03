El servicio militar puede representar un beneficio importante para algunos trabajadores que están cerca de pensionarse en Colombia y necesitan completar las semanas exigidas.

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La Ley 1861 de 2017 establece que el tiempo del servicio militar obligatorio puede contabilizarse para efectos de pensión de vejez, invalidez, cesantías y otros beneficios.

Según la información presentada, los hombres que hayan prestado servicio militar pueden sumar ese periodo a su historial de cotización para cubrir semanas faltantes.

Quienes realizaron 12 meses de servicio podrían acreditar 52 semanas, mientras que quienes cumplieron 18 meses podrían sumar hasta 77 semanas.

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Para acceder a este beneficio, es necesario contar con el certificado correspondiente, entre ellos el Cetil, que acredita los tiempos de servicio. Este documento debe presentarse ante la administradora de pensiones para que el periodo sea reconocido y contabilizado.

La medida puede ser especialmente relevante para quienes están próximos a cumplir los requisitos de jubilación y buscan completar las semanas necesarias.

Actualmente, los requisitos generales mencionados son 62 años y 1.300 semanas para hombres, y 57 años y 1.250 semanas para mujeres, aunque la reforma pensional contempla cambios.

El beneficio señalado aplica principalmente a hombres que realizaron el servicio militar obligatorio. Las mujeres pueden prestarlo voluntariamente, pero la norma descrita no les otorga este mismo mecanismo.

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