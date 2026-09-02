Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

La reforma pensional que se aplicará en el país y que modifica las funciones de Colpensiones y de los fondos privados mantiene, para algunos familiares, el derecho a heredar una pensión en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

En términos generales, los requisitos no cambian frente a lo establecido en la Ley 100, pero la reforma precisa quiénes pueden ser beneficiarios de la denominada pensión de sobrevivientes.

(Vea también: Nuevo fallo de la Corte Suprema fija reglas clave sobre la edad para recibir pensión en Colombia)

El documento señala que el artículo 47 define quiénes tienen el derecho legal directo a heredar una pensión en Colombia tras el fallecimiento del titular del ahorro.

Lee También

Estas son las personas que pueden heredar una pensión en Colombia con la reforma pensional:

El cónyuge o compañero permanente, siempre que acredite cinco años de convivencia

Los hijos menores de 18 años o de hasta 25 años, si estudian.

Los hijos en situación de discapacidad

A falta de cónyuge e hijos, los padres que dependan económicamente del causante

A falta de todos los anteriores, los hermanos en situación de discapacidad que dependan económicamente del causante

(Recomendado: ¿Sube la edad de pensión en Colombia con la nueva reforma pensional?)

Este nuevo sistema de jubilaciones, que incluye el procedimiento para heredar una pensión en Colombia, entrará en vigor el 1 de abril de 2027, por disposición de la Corte Constitucional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.