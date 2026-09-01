Por: VALORA ANALITIK

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Con el cambio de reglas del sistema de jubilaciones, también se modifica, en algunos casos, el proceso para heredar una pensión en Colombia, de acuerdo con lo avalado por el Congreso de la República.

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Hay que tener en cuenta que el nuevo sistema contempla, entre otros aspectos, que se mantenga el derecho a la pensión de sobrevivientes, tal como se aplica actualmente en el país.

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Sin embargo, debido a los nuevos pilares del sistema pensional, heredar una pensión en Colombia queda completamente prohibido para algunas mesadas.

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La nueva norma establece que no se puede heredar ni sustituir una prestación cuando se trate de mesadas otorgadas a través del fondo solidario, es decir, del subsidio destinado a los adultos mayores en situación de pobreza.

Prohibiciones para heredar una pensión en Colombia

La ley determina que los beneficios o subsidios otorgados en el Pilar Solidario —una renta básica para adultos mayores vulnerables— son de carácter estrictamente vitalicio e individual, por lo que no pueden sustituirse por fallecimiento ni heredarse.

Para las personas que se encuentran en el régimen de transición se mantienen las reglas vigentes. En estos casos, las disposiciones sobre la propiedad individual de las cuentas de los afiliados continúan bajo el régimen anterior.

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Finalmente, la nueva reforma pensional establece que heredar una pensión en Colombia solo será posible si se cumplen requisitos de consanguinidad y dependencia económica, entre otros.

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