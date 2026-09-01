Por: Noticiero 90 minutos

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El dólar estadounidense mantiene una influencia significativa en la economía colombiana, aunque el país tiene como moneda oficial el peso colombiano. Según lo planteado en el artículo, una proporción considerable de las operaciones de comercio internacional, llegada de inversión extranjera y los principales movimientos financieros en Colombia están directamente vinculados al comportamiento de esta divisa. Por esta razón, las fluctuaciones en el precio del dólar repercuten de forma rápida y directa en las empresas, los consumidores y, en general, en las finanzas nacionales. Cualquier variación en su cotización puede alterar no solo la dinámica comercial sino también la capacidad adquisitiva de los colombianos.

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De acuerdo con el medio citado, Colombia basa buena parte de su comercio exterior en productos como petróleo, café, flores, banano y carbón; todos estos son negociados usualmente en dólares en los mercados internacionales. Cuando el valor del dólar sube respecto al peso colombiano, los exportadores obtienen más pesos por cada dólar ingresado al país. No obstante, este fenómeno tiene un efecto adverso en las importaciones. Una amplia gama de productos importados, que incluye maquinaria, tecnología, medicamentos, vehículos y otros insumos industriales, también se paga en dólares. Por ello, un aumento en el precio de la divisa significa que dichos bienes resultarán más costosos para quienes los adquieran en el mercado colombiano.

El efecto de la cotización del dólar no se limita al ámbito empresarial o estatal, pues también impacta directamente el costo de vida de la ciudadanía. Si los productos importados aumentan de precio debido a una cotización alta del dólar, muchas empresas trasladan estos incrementos a los consumidores finales. En consecuencia, se experimentan alzas en productos de uso cotidiano como electrodomésticos, celulares, computadores, repuestos para vehículos y alimentos que dependen de insumos del exterior. Además, los colombianos que planean hacer viajes internacionales también ven afectados sus presupuestos cuando la tasa de cambio incrementa. Todo esto puede influir en la inflación, ya que los mayores costos de importación pueden reflejarse en los índices generales de precios.

Finalmente, el artículo indica que el precio del dólar este viernes se ubica en 3.213,97 pesos colombianos por dólar. Esta cifra es seguida de cerca por inversionistas, quienes interpretan una tasa de cambio estable como un signo de confianza en la economía, mientras que grandes fluctuaciones pueden despertar incertidumbre en el sector financiero nacional e internacional.

¿Cómo afecta la subida del dólar al precio de productos importados en Colombia?

Cuando el valor del dólar frente al peso colombiano aumenta, los productos que se importan y se pagan en esta moneda —como tecnología, vehículos y medicamentos— tienden a encarecerse. En consecuencia, empresas que dependen de insumos importados, así como los consumidores, deben asumir mayores costos en bienes y servicios del exterior.

¿Por qué el precio del dólar influye en la inflación colombiana?

El dólar impacta la inflación en Colombia porque muchos productos e insumos se pagan en esa moneda. Si el dólar sube, los costos de importación aumentan y las empresas pueden trasladar estos mayores precios al consumidor final, contribuyendo a un alza en el índice general de precios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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