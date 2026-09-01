Por: VALORA ANALITIK

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Nequi comenzó a operar como entidad independiente de Bancolombia, en el marco de la reorganización corporativa de Grupo Cibest, un proceso que permitirá que las cifras del negocio digital sean visibles de manera separada para el mercado y los inversionistas.

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Así lo explicó Andrés Vásquez, CEO de Nequi, en entrevista con Valora Analitik, al señalar que la compañía operará con una licencia separada y continuará siendo una compañía 100 % de Grupo Cibest.

El cambio no implica modificaciones para los usuarios. “Para los usuarios no hay cambios”, aseguró Vásquez. De acuerdo con el ejecutivo, se mantendrán los beneficios, servicios, costos, la gratuidad en los cajeros electrónicos, la interoperabilidad de las transacciones desde y hacia Bancolombia y los corresponsales bancarios.

(Vea también: Nequi explicó si va a pasar algo con préstamos que dio, luego de su separación de Bancolombia)

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Vásquez explicó que la separación responde principalmente a una decisión organizacional y corporativa y busca que Nequi pueda ser visto de manera independiente de Bancolombia por los inversionistas y por el mercado.

Nequi ya es rentable y tiene cartera de $2,3 billones

Uno de los principales avances del negocio en los últimos años ha sido el desarrollo de su oferta de crédito. Vásquez señaló que Nequi actualmente tiene 30 millones de usuarios y una cartera de $2,3 billones, distribuida entre aproximadamente un millón de clientes.

Los créditos tienen montos que van desde $10.000 hasta $25 millones, mientras que el desembolso promedio se ubica en alrededor de $2,7 millones.

El 45 % de esos créditos corresponde a personas con nula o baja experiencia crediticia. Es decir, para ese grupo la primera experiencia con un crédito se produjo a través de Nequi.

La compañía también cuenta con 3 millones de personas con crédito preaprobado. Quienes no tengan esta condición pueden solicitarlo directamente desde la aplicación y recibir una respuesta en tiempo real.

Para Vásquez, el crédito representa una evolución frente a los servicios con los que comenzó Nequi, centrados en transferencias y pagos.

“Ofrecerle crédito a las personas es la verdadera inclusión financiera”, afirmó el CEO, quien explicó que la compañía busca que las personas puedan acceder a financiación que puedan pagar y contar con una alternativa frente al crédito informal.

En materia de resultados, Vásquez aseguró que Nequi registra resultados positivos desde noviembre de 2025, de acuerdo con el modelo interno de evaluación de la compañía dentro de Bancolombia. “Tenemos unos resultados muy positivos y somos rentables”, afirmó.

El ejecutivo agregó que, con la nueva estructura, las cifras detalladas de Nequi serán públicas y podrán ser conocidas por el mercado.

La operación también mantiene un elevado nivel transaccional. En un día normal, Nequi procesa entre 70 y 73 millones de transacciones, mientras que los domingos el volumen baja a cerca de 50 millones.

El récord mencionado por Vásquez corresponde a 93 millones de transacciones en un solo día, durante una jornada de pago de prima.

Nuevos productos para la siguiente etapa

Los resultados positivos permitirán a Nequi avanzar hacia una segunda fase de su plan estratégico, en la que la compañía está evaluando nuevos negocios, productos y servicios.

Entre ellos está una tarjeta de crédito, proyecto que, según Vásquez, ya venía siendo anunciado por la compañía. También trabajan en productos y servicios dirigidos principalmente al segmento corporativo y empresarial.

Nequi además incorporó la posibilidad de comprar dólares digitales y contar con un número de cuenta para recibir dólares desde Estados Unidos y llevarlos en tiempo real a la cuenta de dólares digitales de Nequi.

En tecnología, Vásquez explicó que el año pasado la compañía realizó un traslado importante de su infraestructura y actualmente el 100 % de su tecnología está en la nube. Entre los aliados mencionados están AWS, Infosys y Pragma.

Nequi llevará crédito a los datáfonos de Redeban

Otro de los nuevos frentes es la alianza con Redeban para llevar la oferta de crédito de Nequi directamente a los datáfonos de la red.

El mecanismo permitirá que, al momento de realizar una compra, el usuario seleccione Nequi como medio de pago en el datáfono. Posteriormente recibirá una notificación en la aplicación para desembolsar el crédito y completar la operación.

(Lea también: Nequi estrena nueva forma de pagar a crédito en comercios con datáfonos Redeban)

El modelo corresponde al concepto de “compre ahora y pague después”. El usuario podrá seleccionar el plazo y la flexibilidad del crédito, mientras que el comercio recibirá inmediatamente el pago.

Vásquez puso como ejemplo la compra de un colchón: una persona podría utilizar el dinero que tenía presupuestado y, si necesita un monto adicional, desembolsar en ese momento un crédito de Nequi para completar la compra.

La solución estará disponible para los clientes que tengan crédito preaprobado y también podrá solicitarse desde la aplicación para quienes aún no cuenten con esa condición.

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