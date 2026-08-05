Por: VALORA ANALITIK

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Nequi dio a conocer una de las noticias más relevantes para el sector financiero colombiano en 2026 al confirmar que comenzará a operar como una compañía de financiamiento independiente, formalizando así su separación jurídica de Bancolombia.

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No obstante, la entidad seguirá haciendo parte del Grupo Cibest, el holding financiero al que también pertenece Bancolombia. Según informó la compañía, esta nueva etapa entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 2026, fecha desde la cual Nequi Compañía de Financiamiento iniciará oficialmente sus operaciones bajo esta figura.

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La empresa explicó que esta transformación responde a una evolución de su modelo de negocio y aclaró que no representa modificaciones para los millones de usuarios que actualmente utilizan sus servicios financieros.

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En ese sentido, Nequi precisó que tanto la plataforma digital como los canales de atención continuarán funcionando de la misma manera. Los clientes podrán seguir accediendo a sus productos y servicios sin necesidad de realizar trámites adicionales o cambiar la forma en que administran su dinero.

¿Qué pasará con los préstamos que otorga Nequi?

Tras el anuncio de la independencia jurídica de Nequi frente a Bancolombia, una de las principales inquietudes de los usuarios ha estado relacionada con los créditos que actualmente mantienen vigentes en la plataforma.

Frente a estas dudas, la compañía confirmó que quienes tengan uno o varios préstamos activos no verán modificaciones en las condiciones pactadas al momento de adquirirlos. Esto significa que la transición hacia Nequi Compañía de Financiamiento no afectará los compromisos previamente adquiridos por los clientes.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, las tasas de interés, los plazos de financiación, el valor de las cuotas, el cronograma de pagos y las demás condiciones contractuales permanecerán exactamente iguales. En consecuencia, los usuarios deberán continuar cumpliendo con sus obligaciones bajo los mismos términos establecidos desde la aprobación del crédito.

Asimismo, Nequi aseguró que el proceso para solicitar nuevos préstamos tampoco tendrá cambios. La experiencia dentro de la aplicación, los requisitos para acceder a la financiación y los mecanismos de desembolso y pago seguirán operando de la misma forma que hasta ahora.

La entidad reiteró que, aunque Nequi dejará de operar como parte de Bancolombia y lo hará como una compañía de financiamiento independiente, continuará integrada al Grupo Cibest. Por ello, la separación jurídica no implicará modificaciones en la manera en que los clientes solicitan, administran o pagan sus créditos.

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