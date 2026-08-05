Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El fenómeno de El Niño dejó de ser considerado únicamente una variación climática y se transformó, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en una de las amenazas más significativas para la seguridad alimentaria mundial. Las recientes advertencias del organismo internacional ponen sobre la mesa el impacto que este fenómeno meteorológico tiene sobre la estabilidad de los sistemas alimentarios, en particular sobre las comunidades más vulnerables que dependen de manera directa de la agricultura.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la ONU, El Niño se traduce en extremos climáticos que afectan de manera adversa los ciclos de siembra y cosecha. Sus consecuencias se manifiestan en forma de sequías prolongadas, lluvias irregulares e inundaciones devastadoras. Estas condiciones no solo destruyen cultivos, sino que erosionan los medios de sustento de millones de personas, especialmente en países que ya enfrentaban crisis alimentarias. Los organismos internacionales recalcan que la situación es especialmente crítica en África, Asia y América Latina, regiones caracterizadas por una alta dependencia de la agricultura y una población considerablemente vulnerable ante los cambios del clima.

La imposibilidad de responder ante las variaciones bruscas del clima lleva a que millones de personas queden expuestas a la inseguridad alimentaria y al encarecimiento de los precios globales de los alimentos básicos. La carencia de mecanismos de defensa adecuados agrava la situación de acceso a los alimentos, sobre todo para quienes viven en condiciones de pobreza.

En América Latina el panorama se torna aún más alarmante. De acuerdo con las autoridades y lo señalado en el reporte, el contexto ya venía siendo delicado en cuanto al acceso a los alimentos, y la llegada de El Niño intensifica la escasez de agua y genera alteraciones en la producción agropecuaria. En el caso de Colombia, se confirmó que el fenómeno ya está presente y es probable que su intensidad aumente durante los próximos meses. Las consecuencias proyectadas comprenden una disminución de lluvias, elevación de temperaturas y riesgos marcados de incendios forestales.

El propio presidente Gustavo Petro advirtió sobre los retos que enfrenta el país ante el fenómeno, señalando la importancia de implementar estrategias desde el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo para mitigar los escenarios más adversos durante el periodo 2026-2027. Aunque los efectos pueden variar en cada región, la ONU enfatiza que el desafío principal es impedir que las alteraciones del clima desemboquen en una crisis humanitaria agravada para millones de personas que dependen de la agricultura para subsistir.

¿Qué impacto tiene el fenómeno de El Niño en la seguridad alimentaria?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, El Niño presiona la seguridad alimentaria al alterar los ciclos de producción agrícola mediante eventos climáticos extremos como sequías, lluvias irregulares e inundaciones. Esto causa la destrucción de cultivos, limita el acceso a los alimentos y dispara los precios globales, perjudicando a las comunidades vulnerables.

¿Por qué América Latina y Colombia están entre las regiones más afectadas por El Niño?

La información disponible indica que América Latina y Colombia tienen una alta dependencia de la agricultura y gran parte de sus habitantes carecen de protección ante las bruscas variaciones climáticas. El Niño potencia la escasez de agua y compromete la producción agropecuaria, intensificando los desafíos de acceso a los alimentos en estos territorios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.