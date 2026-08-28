Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Nequi informó este jueves sobre una serie de interrupciones programadas en siete de sus servicios, que se presentarán de manera escalonada entre la tarde del 31 de agosto y la madrugada del 1 de septiembre de 2026. Según la compañía, estas pausas son necesarias para adelantar una actualización tecnológica fundamental en el proceso de independencia operativa respecto a Bancolombia. De acuerdo con la comunicación oficial de Nequi, la suspensión será temporal y se aplicará únicamente en determinadas funciones, mientras que la aplicación en general, así como los movimientos entre cuentas Nequi y el uso de la Tarjeta Nequi Visa, tanto física como digital, permanecerán activos.

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De acuerdo con el comunicado, la primera de las interrupciones afectará las transferencias hacia otros bancos a través de ACH (Automated Clearing House, una red de pagos electrónicos), en el horario comprendido entre las 4:50 p. m. y las 6:30 p. m. del 31 de agosto. Posteriormente, se suspenderán operaciones como Bre-B, los pagos y recargas por PSE (Pagos Seguros en Línea), transferencias a cuentas Bancolombia, la función de Plata al Toque, remesas internacionales y transacciones relacionadas con PayPal, en franjas distintas para cada servicio.

El cronograma difundido por la plataforma detalla que el servicio Bre-B estará fuera de servicio entre las 10:00 p. m. del 31 de agosto y la 1:30 a. m. del 1 de septiembre. Por su parte, los pagos y recargas por PSE se verán interrumpidos de 11:00 p. m. hasta la medianoche. Las transferencias a cuentas Bancolombia y la función Plata al Toque estarán suspendidas desde las 11:50 p. m. hasta la 1:30 a. m.

En relación con las remesas internacionales, el corte será de 11:00 p. m. del 31 de agosto hasta las 3:00 a. m. del 1 de septiembre. Finalmente, las operaciones con PayPal quedarán inhabilitadas entre las 3:00 y las 4:00 a. m. del 1 de septiembre.

La recomendación oficial de Nequi, compartida a sus usuarios, es anticipar cualquier pago, transferencia, compra en línea u operación digital que pueda coincidir con los horarios establecidos para estas pausas. La compañía enfatizó que este mantenimiento no generará afectación alguna sobre el dinero o los saldos de los usuarios. Además, confirmó que cada servicio será restaurado de inmediato una vez finalizado el periodo respectivo de trabajo. Toda la información de este proceso fue aportada por Nequi de manera directa a través de sus canales institucionales.

¿Cuáles serán los servicios de Nequi que tendrán suspensión temporal en agosto y septiembre de 2026?

Los servicios de Nequi que tendrán suspensión temporal según la información difundida por la compañía comprenden transferencias hacia otros bancos por ACH, operaciones Bre-B, pagos y recargas vía PSE, transferencias a cuentas Bancolombia, Plata al Toque, remesas internacionales y operaciones relacionadas con PayPal. Cada uno de estos servicios contará con una franja horaria específica para la suspensión, de acuerdo con el cronograma presentado por Nequi.

¿Por qué Nequi interrumpirá algunos de sus servicios y cómo afectará a los usuarios?

Nequi explicó que las interrupciones programadas hacen parte de una actualización tecnológica vinculada al fortalecimiento operativo y al proceso de independencia de Bancolombia. La suspensión será parcial y no impactará el acceso general a la aplicación ni afectará los saldos de los usuarios, quienes fueron aconsejados a programar sus operaciones bancarias fuera de los horarios señalados para evitar contratiempos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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