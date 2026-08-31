Nequi es una de las aplicaciones más utilizadas por los colombianos, pues es una billetera digital que pueden abrir las personas así no tengan cuenta en un banco tradicional y eso les permite pagar en tiendas, supermercados, taxis y mucho más.

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(Ver también: Nequi explicó si va a pasar algo con préstamos que dio, luego de su separación de Bancolombia)

De hecho, algo que gusta mucho es la facilidad de uso, puesto que las personas solo necesitan del número de celular para activar la cuenta y poder comenzar a hacer transacciones.

Sin embargo, esta aplicación tendrá un cambio grande en las próximas horas, lo cual ha llamado la atención y ha prendido de cierta manera las alarmas de los usuarios de la plataforma.

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Quién será el nuevo dueño de Nequi

A partir de este primero de septiembre, la aplicación financiera será administrada por Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, lo cual significa la división total con Bancolombia.

Sin embargo, esto no significa un cambio para los usuarios, pues tal como comunicó la aplicación, todo seguirá funcionando tal y como se viene presentando.

De hecho, cuestiones como el número de cuenta, las transacciones habituales, la relación con Bancolombia e incluso los costos y tarifas se mantienen tal y como venía funcionando, por lo que los usuarios no deben hacer ni completar ningún proceso adicional.

Cómo cerrar la cuenta de Nequi

Finalmente, para los usuarios que no están de acuerdo con el cambio y quieren cerrar definitivamente la cuenta, el proceso que deben completar los clientes es:

Iniciar sesión en la cuenta de Nequi con el número de celular y la contraseña.

Desocupar y dejar en 0 la cuenta, moviendo la plata a otra cuenta o, en su defecto, gastándola.

Luego ingresar a la opción ‘Tu Nequi’.

Elegir ‘Cerrar tu cuenta’ y aceptar las condiciones que pone la plataforma.

(Ver también: ¿Recibe dinero por Nequi? Gobierno tendrá en cuenta esos ingresos para Sisbén y subsidios)

Con eso, la cuenta queda completamente cerrada y ya no podrá hacer movimientos ni transferencias.

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