En respuesta a la emergencia desatada por el evento telúrico registrado en el país el pasado 10 de agosto, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, filial del Grupo Aval, anunció un alivio financiero para sus afiliados ubicados en las zonas de mayor afectación. La entidad suspenderá durante tres meses el cobro de la comisión por retiro de cesantías y por retiro de pensiones voluntarias.

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La medida beneficiará a los trabajadores radicados en capitales y municipios impactados, tales como Pereira y sus alrededores, Cali, Buenaventura y diversos municipios del departamento del Chocó, cubriendo en general todas las poblaciones declaradas en contingencia. El alivio temporal aplicará durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026.

Uso de cesantías para reparación de vivienda y requisitos legales

Ante los estragos causados en la infraestructura habitacional, la administradora recordó que el ahorro de cesantías, además de ser un amparo frente al desempleo y un fondo para educación, puede destinarse legalmente a la compra de vivienda (nueva o usada) o a la ejecución de reparaciones locativas. En la coyuntura actual, estos recursos se perfilan como un soporte clave para la reconstrucción del patrimonio familiar de los afiliados.

(Vea también: “Más de 166.000 trabajadores”: fondos privados explican novedad con la pensión en Colombia)

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Sin embargo, la AFP precisó puntos normativos fundamentales:

Autorización del empleador: La validación y aprobación para el uso parcial o total de las cesantías sigue siendo competencia exclusiva del empleador.

La validación y aprobación para el uso parcial o total de las cesantías sigue siendo competencia exclusiva del empleador. Causal de retiro: El sismo, por sí solo, no representa una causal general para el retiro de los fondos. Los empleadores deben auditar y verificar que el destino final de los recursos cumpla con las causales de ley.

Porvenir pensiones y cesantías: canales de atención y red ampliada para trámites

María Lorena Botero, vicepresidente de Clientes y Operaciones de Porvenir, destacó que la suspensión de comisiones busca facilitar el acceso a la liquidez de los trabajadores golpeados por la catástrofe. Para radicar las solicitudes y acogerse al beneficio de comisión cero, los afiliados cuentan con diversos canales digitales y presenciales:

Consultas de saldo y requisitos: Disponibles las 24 horas en el portal www.porvenir.com.co , la App Porvenir, el canal de WhatsApp oficial y el Chat Porvenir.

Disponibles las 24 horas en el portal , la App Porvenir, el canal de WhatsApp oficial y el Chat Porvenir. Gestión de retiros y atención presencial: Oficinas físicas de Porvenir, la Línea de Servicio al Cliente en el #857 y la red ampliada a través de las sucursales de Banco AV Villas y puntos Reval.

La compañía reiteró el llamado a realizar todos los trámites a través de sus canales oficiales —los cuales son gratuitos, seguros y ágiles— para evitar intermediarios o tramitadores fraudulentos durante la emergencia.

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