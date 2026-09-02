Las cajas de compensación familiar tendrán un mayor seguimiento por parte del Gobierno para garantizar que los recursos destinados a los trabajadores y sus familias sean utilizados correctamente.

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La ministra del Trabajo, Natalia López, quien además asumió temporalmente como superintendente del Subsidio Familiar, anunció que se reforzará la vigilancia, inspección y control sobre estas entidades.

La decisión se produce tras las alertas por posibles irregularidades en Comfenalco Antioquia, donde la ministra denunció una presunta red de corrupción que intentaría apropiarse de más de un billón de pesos pertenecientes a los trabajadores y otras cajas del país.

Luego de una visita administrativa a Comfenalco, López señaló que la entidad atraviesa una transición hacia una nueva dirección y pidió que el proceso sea transparente, alejado de intereses políticos o particulares y enfocado en garantizar servicios para los afiliados.

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La ministra enfatizó que las cajas cumplen una función social que debe ser protegida y fortalecida. Estas entidades ofrecen subsidios familiares, programas de vivienda, educación y recreación, financiados principalmente mediante aportes de los empleadores.

Según Asocajas, en enero de 2026 había más de 10 millones de colombianos afiliados y cerca de 9 millones de beneficiarios. Entre las cajas con más afiliados están Colsubsidio, Compensar, Comfama y Cafam.

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