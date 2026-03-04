Los trabajadores afiliados a las principales cajas de compensación en Colombia ya no dependen de un plástico físico para disponer de su cuota monetaria. Con el avance de las plataformas digitales, el proceso se ha centralizado en aplicaciones móviles que permiten desde compras directas hasta retiros en efectivo.

Sigue a PULZO en Discover

Aquí le explicamos el paso a paso para gestionar sus recursos en Compensar, Cafam y Colsubsidio utilizando únicamente su celular.

Compensar: billetera móvil y transacciones inmediatas

Para este 2026, la App Billetera Móvil Compensar es la herramienta principal. Los afiliados pueden utilizar su subsidio sin necesidad de la tarjeta física siguiendo estos pasos:

Lee También

Activación: al descargar la aplicación e iniciar sesión con su documento y clave, la ‘Tarjeta Virtual’ se activa automáticamente.

Retiro en efectivo: puede acercarse a puntos aliados como Olímpica, Carulla, Surtimax, Jumbo o Metro, generar un token desde la app y presentarlo junto a su cédula física.

Cafam: retiros con la App TIC Móvil

La Caja de Compensación Cafam ha fortalecido su ecosistema digital a través de la App TIC Móvil. El proceso para retirar la cuota monetaria en efectivo es el siguiente:

Ingreso: acceda a la aplicación y verifique el saldo en el ‘bolsillo de subsidio familiar’.

Generación de clave: la app permite generar un código o token de seguridad temporal.

Puntos de retiro: con este código, el usuario puede dirigirse a cualquier punto Paga Todo o cajas de Supermercados Éxito. Es indispensable presentar el documento de identidad original para finalizar la transacción.

Colsubsidio: código QR y convenios vigentes

Colsubsidio ha integrado el uso de códigos QR para facilitar la redención del subsidio y el Bono Lonchera a través de la app Mi Colsubsidio.

Compras y redención: en establecimientos como Tiendas Ara, el usuario solo debe abrir la aplicación, seleccionar el beneficio y mostrar el código QR generado en la caja.

Retiros en efectivo: se pueden realizar en puntos Efecty o Paga Todo. Dentro de la app, debe seleccionar la opción “Retirar saldo”, elegir el punto de retiro e ingresar el valor. El sistema arrojará un código de convenio (generalmente el 113649) y una clave que se debe entregar al cajero.

¿Cuánto es el subsidio mensual de Compensar, Colsubsidio y Cafam en 2026?

La Superintendencia del Subsidio Familiar definió los montos que las cajas de compensación entregarán a sus afiliados durante 2026. Este recurso, conocido como cuota monetaria, busca aliviar las cargas económicas de los trabajadores que ganan menos de cuatro salarios mínimos y tienen personas a cargo.

Para este año, entidades como Compensar y Colsubsidio manejan un rango proyectado que oscila entre los 53.000 y 86.000 pesos por cada beneficiario. El valor exacto depende de factores como la zona (urbana o rural) y la categoría de la empresa. Por su parte, en Cafam, el monto por persona a cargo se ha situado en $65.100.

Es importante recordar que los trabajadores del sector agropecuario reciben un 15 % adicional sobre la tarifa base. Asimismo, si el beneficiario tiene alguna discapacidad, el valor del subsidio se duplica. El pago se realiza mensualmente a través de los canales digitales o tarjetas de cada caja.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.