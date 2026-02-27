En Colombia, las cajas de compensación familiar ofrecen subsidios de arrendamiento dirigidos a facilitar el acceso a vivienda a quienes no poseen propiedad propia.

Entre las principales entidades que otorgan estos beneficios se encuentran Colsubsidio, Compensar y Cafam, cada una con requisitos, montos y procedimientos específicos.

Colsubsidio: subsidio de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra

Colsubsidio ofrece el subsidio de arrendamiento regulado por el Decreto 1077 de 2015, permitiendo a los beneficiarios cubrir un porcentaje del canon mensual de un contrato de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra sobre viviendas nuevas o usadas.

Requisitos y documentos

Para postular, el hogar debe presentar:

Formulario de postulación al subsidio y formato de solicitud de arrendamiento.

Documento de identificación de todos los mayores de edad del núcleo familiar y del arrendador.

Certificado de ingresos de todos los miembros mayores de edad que laboren, con vigencia no mayor a 60 días.

Certificación de vinculación a la compra de vivienda VIS y plan de pagos, vigente hasta 30 días.

Copia del último recibo de consignación de abonos realizados a la cuota inicial.



Nota: es obligatorio que el hogar haya realizado al menos seis pagos de la cuota inicial al momento de postulación (sin contar la separación). Colsubsidio verifica la veracidad de toda la documentación presentada.

Compensar: subsidio de arrendamiento 2026

Compensar ofrece un subsidio dirigido a afiliados que estén ahorrando para vivienda propia, nueva o usada.

Características principales

Monto: hasta 60 % del salario mínimo proyectado (aproximadamente $ 1’050.543) cubriendo hasta el 90 % del canon de arriendo.

Duración: hasta 24 meses.

Requisitos:

Ser afiliado activo de Compensar.

Ingresos familiares hasta 4 SMLMV.

No ser propietario de vivienda y estar en proceso de compra.

Acreditar pago de cuota inicial o cumplimiento de requisitos de ahorro.

Postulación:

Se hace mediante formulario oficial disponible en el portal de vivienda de Compensar.



Este subsidio combina la asistencia económica con la posibilidad de acceder a un amplio flujo de apoyo dentro del ecosistema de la caja de compensación, asegurando condiciones de seguridad y comodidad para los beneficiarios.

Cafam: Subsidio de Arrendamiento

Cafam otorga subsidios de arrendamiento para afiliados activos en Bogotá y Cundinamarca, enfocados en familias con ingresos de hasta 2 SMLMV, con el fin de facilitar el pago del canon de arrendamiento y la cuota inicial de vivienda.

Requisitos para acceder

Ser afiliado activo con aportes superiores al 2 %.

Estar al día con obligaciones de la caja de compensación.

No ser propietario de vivienda ni haber recibido subsidio a nivel nacional.

Estar en proceso de pago de la cuota inicial de vivienda VIS.

Cumplir requisitos adicionales según la evaluación de la vivienda a arrendar.



Procedimiento de postulación

Registro de datos a través de la Línea WhatsApp 317-438 6000 , opción 2, para recibir guía de requisitos. Reunir todos los documentos necesarios antes de agendar cita. Radicar presencialmente la documentación en la central de servicios de Cafam Floresta, Bloque 5, Piso 1 , en el horario asignado.



Cobertura del subsidio

El subsidio cubre hasta el 0,6 % del salario mínimo mensual vigente, equivalente al 90 % del canon de arriendo. La diferencia entre el valor total del arrendamiento y el subsidio es responsabilidad del beneficiario.

