Si usted es de los que estaba revisando el saldo de su cuenta o esperando el mensaje de texto para cobrar la Devolución del IVA en este inicio de año, debe saber que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) compartió una información clave que cambia el panorama para los hogares más vulnerables de Colombia en este 2026.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Cuánto cuesta sacar la cédula de ciudadanía en 2026? Registraduría reveló los precios)

Aunque tradicionalmente el primer ciclo de pagos del año suele darse en el segundo mes, una serie de ajustes operativos y la transición hacia un nuevo modelo de entrega han obligado a mover el calendario.

Luego de superar los procesos de contratación con el nuevo operador bancario, el DPS informó que el Ciclo 1 de 2026 no se entregará en febrero.

Lee También

Las transferencias comenzarán oficialmente entre la segunda y tercera semana de marzo de 2026. Este ajuste busca garantizar que la plataforma de pagos este 100 % sincronizada con el Banco Agrario y sus aliados, evitando las congestiones y caídas de sistema que se presentaron en años anteriores.

Es importante recordar que este pago suele llegar de manera bimensual, por lo que, una vez regularizado el ciclo de marzo, los siguientes desembolsos deberían ocurrir en mayo, julio, septiembre y noviembre.

¿De cuánto es el pago este año?

Para este 2026, el Gobierno Nacional ha mantenido la indexación del subsidio según la Unidad de Valor Tributario (UVT). El monto definido para cada hogar beneficiario es de aproximadamente 100.000 pesos por ciclo.

Un dato fundamental para quienes también pertenecen al programa Renta Ciudadana: el sistema de transferencias ahora es mucho más integral. Esto significa que muchos hogares recibirán ambos beneficios en una sola transacción, lo que facilita el cobro y ahorra tiempo en las filas.

¿Cómo saber si es beneficiario este año?

A diferencia de otros subsidios, la Devolución del IVA no requiere inscripción previa. El Estado elige a los beneficiarios basándose en la información actualizada del Sisbén IV y el Registro Social de Hogares.

Para verificar si su cédula está activa para el pago de marzo, siga estos pasos:

Ingrese al portal oficial: devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co

Busque el botón que dice “Hogares beneficiarios”.

Digite su número de documento y complete el código de seguridad.

El sistema le indicará si su estado es “Registrado”, “Beneficiario” o “No Elegible”.

Ojo: Si su estado aparece como “No vigente”, puede deberse a que sus condiciones socioeconómicas mejoraron según el Sisbén o porque no ha actualizado sus datos en la oficina local de su municipio.

¿Quiénes tienen prioridad para el cobro?

El enfoque del DPS para este 2026 sigue siendo la erradicación de la pobreza extrema. Los grupos que tienen el primer lugar en la lista de pagos son:

Hogares en Grupo A del Sisbén IV: familias en pobreza extrema.

Hogares en Grupo B (hasta B4): familias en pobreza moderada que tengan niños, niñas o adolescentes a su cargo.

Hogares con personas con discapacidad: que requieran un cuidador permanente.

Los puntos de pago autorizados

Para este ciclo, el Banco Agrario de Colombia sigue siendo la entidad principal. Sin embargo, para aquellos que viven en zonas rurales o no tienen cuenta bancaria, se han habilitado los siguientes canales:

SuperGIROS y su red aliada: para cobros por ventanilla presentando la cédula original.

Billeteras digitales: si usted tiene activa alguna aplicación vinculada al programa (como Movii o Bico), el dinero le llegará directamente allí.

Cajeros automáticos: mediante un código que el banco le enviará a su celular registrado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.