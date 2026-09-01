El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara la derogatoria del decreto que obligaba a los fondos privados de pensiones a mantener la mayor parte del ahorro de sus afiliados invertido en Colombia.

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La medida había sido impulsada por la administración de Gustavo Petro con el propósito de repatriar cerca de $ 125 billones en un periodo de cinco años.

La disposición generó una fuerte controversia porque, según advertencias de la entonces directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera, trasladar recursos al país únicamente por obligación podía afectar los intereses y la rentabilidad de los afiliados.

Además, la expectativa sobre la llegada de estos recursos habría influido en la caída del precio del dólar.

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El nuevo Gobierno también analiza revertir otras decisiones relacionadas con el sistema pensional.

Entre ellas está el restablecimiento de la protección frente al aumento del salario mínimo por encima de la inflación, mecanismo que busca evitar impactos negativos sobre las pensiones y el seguro previsional.

Asimismo, se contempla eliminar la obligación de que los fondos privados entreguen hasta $ 25 billones correspondientes a afiliados que se trasladaron a Colpensiones mediante el denominado traslado exprés contemplado en la reforma pensional.

Las decisiones hacen parte de una revisión de medidas de la administración anterior, mientras Hacienda define prioridades para el presupuesto y los ajustes fiscales del próximo año.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.