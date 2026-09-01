Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Valora Analitik alcanza un nuevo hito en su trayectoria al convertirse en el primer medio de comunicación en Colombia certificado como Empresa B, un reconocimiento que valida las prácticas de la organización en materia de gobernanza, colaboradores, comunidad, medio ambiente y relación con sus clientes y audiencias.

Sigue a PULZO en Discover

La certificación fue obtenida luego del proceso de evaluación de B Lab bajo el estándar v1.6, en el que el medio alcanzó un B Impact Score de 92,5 puntos, frente a un mínimo de 80 puntos requerido para obtener la certificación y una mediana global de 50,9 puntos entre las empresas que completan la evaluación B.

De este modo, el resultado ubica a Valora Analitik como un actor pionero dentro del ecosistema de Empresas B pues en Colombia existen 144 compañías con esta certificación en el país, mientras que en Latinoamérica la comunidad supera las 1.300 compañías y a nivel mundial se acerca a las 11.000.

Así, dentro de la categoría de industria de información, comunicación y tecnología, y específicamente en la subcategoría de portales web, Valora Analitik se posiciona entre solo ocho medios certificados en Latinoamérica y 80 en el mundo que han logrado este sello.

Lee También

Más allá de esto, la certificación representa para Valora Analitik una nueva manera de entender la gestión empresarial, en la que las decisiones deben considerar no solamente los resultados financieros, sino también su impacto sobre colaboradores, clientes, proveedores, audiencias, comunidad, accionistas y futuras generaciones.

Uno de los elementos más relevantes del reconocimiento está precisamente en el corazón de la actividad de Valora Analitik: el periodismo ético e independiente fue reconocido como un Modelo de Negocio de Impacto. La evaluación destacó el propósito de brindar información económica, financiera y empresarial rigurosa, clara e independiente para fortalecer la toma de decisiones, así como su contribución a generar audiencias mejor informadas, mayor confianza, transparencia de mercado y una conversación pública más responsable.

La certificación reconoce también prácticas asociadas directamente con el ejercicio periodístico. Entre ellas se encuentran la producción de información económica, financiera, empresarial y de mercados; la transformación de temas complejos en contenidos claros y útiles; y la diferenciación entre el contenido editorial y los espacios comerciales. El proceso también pone especial énfasis en la necesidad de preservar el rigor, el contraste de fuentes, la independencia editorial, el manejo responsable de la información y los conflictos de interés.

Para Camilo Silva, CEO de Valora Analitik, la certificación representa la evolución natural de una compañía cuyo propósito está ligado a la generación de información confiable y a su impacto en la sociedad.

“Recibir la certificación como Empresa B es un reconocimiento a una forma de hacer empresa que hemos venido construyendo desde Valora Analitik: con rigor, independencia, responsabilidad y una visión de largo plazo. Para nosotros, el periodismo no termina en informar; también tiene la responsabilidad de aportar a una sociedad mejor informada y a decisiones más conscientes. Este proceso nos permitió medir aquello que hacemos bien, identificar oportunidades de mejora y asumir nuevos compromisos. Ser el primer medio de comunicación certificado como Empresa B en Colombia nos llena de orgullo, pero sobre todo nos compromete a demostrar todos los días que el impacto y la sostenibilidad también hacen parte de la manera en que se construye un medio de comunicación”.

En tanto, Natalia Henao, gerente Jurídica y secretaria General en Valora Analitik, afirmó que «fue un proceso muy exigente, de cerca de año y medio, en el que B Lab revisó profundamente nuestras prácticas, políticas, indicadores y evidencias. Evaluaron aspectos como nuestra cultura organizacional, bienestar de los colaboradores, gobierno corporativo, relación con proveedores y clientes, impacto ambiental y nuestros modelos de negocio de impacto, entre ellos el periodismo ético e independiente. Finalmente obtuvimos 92,5 puntos, superando ampliamente los 80 requeridos para certificarnos”.

Para Camilo Ramírez, director de Sistema B Región Norte, el ingreso de Valora Analitik al Movimiento de Empresas B tiene además un significado particular para la industria de medios en Colombia.

“Ser el primer medio de su sector en Colombia en hacer parte del Movimiento de Empresas B envía un mensaje potente: el periodismo también puede y debe gestionar su impacto en las personas y el planeta. El hecho de que Valora se someta a este riguroso proceso de evaluación, certificación y mejora, es coherente de una forma poco común: se trata de un medio que no solo informa o exige, también hace y lo demuestra. Celebramos este paso pionero y esperamos que inspire a otros medios y empresas del país a sumarse a esta transformación en la forma de hacer empresa”, destacó.

La certificación también abre nuevas oportunidades para Valora Analitik en términos de comunidad, alianzas, talento y posicionamiento dentro del ecosistema de impacto. Entre los beneficios identificados están el acceso a una comunidad global de Empresas B, programas de mejora continua en áreas como acción climática, diversidad, equidad e inclusión y proveeduría sostenible, así como el fortalecimiento de una cultura organizacional alrededor de un propósito tangible. También contempla oportunidades de visibilidad ante inversionistas y mecanismos para proteger la misión de la compañía mediante ajustes estatutarios que consideren a las diferentes partes interesadas.

Así Valora Analitik se incorpora a una comunidad global de compañías que buscan generar valor económico, social y ambiental y establece un precedente para el sector de medios en Colombia pues muestra una convicción central de la compañía: la independencia, el rigor y la generación de información útil para la sociedad también pueden convertirse en una forma concreta de generar impacto positivo.

Para conocer más detalles de Valora Analitik como Empresa B certificada puede visitar el perfil del medio en el Sistema B donde encuentra más información al respecto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.