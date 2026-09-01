Por: VALORA ANALITIK

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La filial de Ecopetrol, Essentia, que se encarga de la comercialización de materias primas para la industria plástica, tiene cambios en su comité directivo. Carlos Guillermo González, quien ejercía la presidencia de la compañía, finalizará su administración.

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En el cargo estará, en calidad de encargado, Juan Carlos Álvarez, quien se venía desempeñando como gerente de manufactura y tecnología. En calidad de encargado de la gerencia de manufactura y tecnología estará Lázaro Navarro, quien se desempeñaba como jefe de producción.

(Vea también: Gobierno de De la Espriella mueve fichas para renovar seis puestos de la junta de Ecopetrol)

Estos cambios no son fortuitos, ya que se vienen presentando modificaciones en los puestos directivos, no solo de las filiales de Ecopetrol, sino también de la misma estatal energética. Entre varios ejemplos está el de Luis Eduardo Parra, quien venía liderando Hocol, pero al finalizar su administración, Abner Duarte asumió temporalmente el cargo.

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Otros directivos que se fueron de la organización fueron David Riaño, expresidente de Ocensa; José Vicente Azuero, exgerente general del negocio Cenit; y Jorge Andrés Martínez, expresidente de Ecopetrol Brasil.

De esta manera, tras la llegada del gobierno De la Espriella, el grupo está haciendo modificaciones en los altos puestos directivos y se espera que los cambios continúen en la Asamblea que se celebrará este 15 de septiembre de 2026, con el fin de seleccionar a nueve integrantes de la Junta Directiva y también al presidente definitivo de la empresa.

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