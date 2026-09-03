Diego Alejandro Urrego Escobar fue designado por unanimidad como presidente encargado de Colpensiones, decisión adoptada por la junta directiva de la entidad y comunicada por el Ministerio del Trabajo.

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La reunión estuvo presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López, quien participa en la junta como delegada del presidente Abelardo De La Espriella.

Urrego tendrá como principales responsabilidades garantizar la continuidad administrativa y operativa de Colpensiones y mantener la prestación de sus servicios a millones de afiliados.

Entre sus tareas estará fortalecer la eficiencia en la atención y respuesta a los usuarios, especialmente en procesos como el reconocimiento de pensiones, la actualización de historias laborales y el pago oportuno de las prestaciones.

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El nuevo presidente encargado también deberá enfrentar los retos administrativos que atraviesa actualmente la entidad y preparar a Colpensiones para las transformaciones derivadas de la reforma pensional.

Esto implicará realizar ajustes institucionales y mantener una coordinación permanente con el Gobierno Nacional y otras entidades del sistema.

Antes de asumir el cargo, Urrego se desempeñaba como gerente de Defensa Judicial de Colpensiones, donde gestionaba asuntos jurídicos relacionados con el sistema pensional.

Además, cuenta con experiencia académica como docente de la Universidad del Rosario. El Ministerio del Trabajo destacó su nombramiento como parte del propósito de fortalecer la articulación del sector y atender las necesidades de trabajadores y pensionados.

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