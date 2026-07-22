La Ventana de Oportunidad de Traslado pensional, creada por el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, finalizó el 16 de julio de 2026 tras permanecer vigente durante dos años.

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Durante ese periodo, más de 166.000 trabajadores lograron cambiar de régimen pensional entre Colpensiones y los fondos privados, accediendo a una posibilidad que la Ley 100 de 1993 ya no les permitía por su cercanía a la edad de jubilación.

Según Asofondos, el mecanismo benefició a afiliados que recibieron más de 237.000 procesos de doble asesoría, un requisito diseñado para que conocieran las ventajas y desventajas de cada régimen antes de tomar una decisión.

En promedio, se registraron más de 7.000 solicitudes mensuales de traslado, aunque el balance definitivo será mayor porque aún faltan por consolidar trámites radicados en los últimos días del plazo.

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La mayoría de los traslados se dirigieron hacia Colpensiones, aunque Asofondos reiteró que, según sus análisis, nueve de cada diez trabajadores obtendrían mejores beneficios en un fondo privado.

Durante la vigencia de la medida, las administradoras reforzaron la atención, implementaron herramientas tecnológicas y desarrollaron campañas informativas para promover el proceso.

Con el cierre de esta ventana excepcional, los traslados vuelven a regirse exclusivamente por la Ley 100 de 1993. En adelante, solo podrán cambiar de régimen quienes estén a más de diez años de cumplir la edad de pensión: mujeres menores de 47 años y hombres menores de 52 años.

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