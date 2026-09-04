Estados Unidos podría anunciar en los próximos días el retiro del arancel del 12,5 % aplicado a varias exportaciones colombianas relacionadas con productos elaborados bajo criterios de trabajo forzoso.

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La posibilidad fue revelada por Javier Díaz, presidente de Analdex, quien aseguró que la administración de Donald Trump estaría dispuesta a conceder a Colombia un tratamiento similar al otorgado recientemente a Ecuador.

Según Díaz, el principal obstáculo para eliminar el gravamen era que Colombia debía contar con un instrumento jurídico que evitara el ingreso de bienes, materias primas e insumos producidos mediante trabajo forzoso.

El Gobierno ya publicó un decreto regulatorio para comentarios, lo que habría despejado el camino para que Washington tome una decisión.

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De concretarse la medida, 1.751 empresas colombianas resultarían beneficiadas, especialmente sectores intensivos en mano de obra como el floricultor.

Sin embargo, Analdex advirtió que todavía existen otros retos comerciales, entre ellos los aranceles estadounidenses al acero, hierro y aluminio, que afectan a unas 2.490 empresas exportadoras.

Díaz destacó que Estados Unidos representa cerca del 30 % de las ventas externas de Colombia y pidió combinar la defensa de ese mercado con una estrategia de diversificación. Además, Analdex solicitó reactivar plenamente el TLC con Israel y restablecer las exportaciones de carbón hacia ese país.

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