Por: VALORA ANALITIK

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Un negocio que mueve más de US$2.000 millones al año, genera miles de empleos y tiene en Estados Unidos a su principal comprador amaneció este viernes con un panorama completamente distinto. La entrada en vigor del nuevo arancel impuesto por ese país cambia las condiciones con las que uno de los sectores más importantes de las exportaciones colombianas venía compitiendo desde hace más de una década gracias al Tratado de Libre Comercio.

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La preocupación se concentra especialmente en el sector floricultor, que representa cerca de un tercio de los productos colombianos cobijados por la nueva medida adoptada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

Aunque el recargo aplica para distintos bienes exportados por Colombia, las flores aparecen entre las actividades con mayor exposición por su alta dependencia del mercado estadounidense.

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El nuevo arancel cambia las reglas para las flores colombianas

Desde las 12:01 a. m. del 24 de julio, hora del Este de Estados Unidos, comenzó a regir un arancel adicional del 12,5 % para una parte de los productos colombianos, luego de que la USTR concluyera que Colombia no ha implementado de forma efectiva mecanismos para impedir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso.

La medida reemplaza el gravamen temporal del 10 % vigente desde febrero de 2026 y se suma al arancel ordinario o preferencial que corresponde a cada producto bajo el Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Esto implica que incluso bienes que ingresaban con un arancel base de 0 % deberán asumir ahora el nuevo recargo, salvo las excepciones definidas por Washington.

Para el sector floricultor, el cambio representa un golpe directo sobre su competitividad. Laura Valdivieso, presidenta ejecutiva de Asocolflores, explicó que esta situación modifica por completo las condiciones comerciales con las que Colombia exportaba flores a su principal mercado.

“Son cerca de US$2.000 millones anuales. Un arancel del 10 % representaba aproximadamente US$200 millones al año. Esto nos cambia las condiciones. Hasta abril del año pasado no estábamos sujetos a aranceles y, como ustedes recordarán, tenemos un Tratado de Libre Comercio vigente desde mayo de 2012, por lo que contábamos con acceso preferencial y un arancel del 0 %. Esto cambia nuevamente las condiciones y afecta al sector floricultor”, afirmó Valdivieso en entrevista con Caracol Radio.

El impacto no es menor. Según cifras del sector, Colombia exportó más de 338.000 toneladas de flores durante 2025, por un valor superior a US$2.376 millones, consolidándose como la segunda exportación no minero-energética del país, solo detrás del café.

Estados Unidos concentra la mayor parte de ese negocio. El mercado estadounidense recibe entre el 80 % y el 81 % de las exportaciones colombianas de flores y el país abastece aproximadamente el 60 % de la demanda anual de flores en ese destino.

Para Asocolflores, esa alta concentración convierte al sector en uno de los principales afectados por el nuevo esquema arancelario: «Las flores representan aproximadamente el 33 % de los productos que, desde hoy, deberán pagar ese arancel adicional por considerar Estados Unidos que Colombia no cuenta con una medida suficientemente efectiva para impedir importaciones asociadas con trabajo forzoso», explicó la dirigente gremial.

Pese al impacto económico, Valdivieso aclaró que la decisión de Washington no responde a una sanción dirigida específicamente contra Colombia.

Según explicó, el nuevo arancel hace parte de una revisión adelantada por Estados Unidos sobre decenas de socios comerciales bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

“Es una medida general. Argentina, que es uno de los países más cercanos al presidente Donald Trump, también quedó con un arancel del 12,5 %. No creo que haya algo específico contra Colombia; es una determinación general de la administración estadounidense que incluso ha recibido cuestionamientos dentro del mismo Estados Unidos”, señaló.

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La dirigente recordó que la investigación comenzó en marzo sobre cerca de 60 países, después de que decisiones judiciales en EE. UU. afectaran algunos de los aranceles previamente impuestos por la administración Trump.

Como resultado de ese proceso, la USTR dividió a los países en dos grupos: aquellos que no cuentan con mecanismos para prohibir importaciones vinculadas con trabajo forzoso y aquellos que, aunque tienen normas, no las aplican de manera efectiva.

“La investigación inicia sobre cerca de 60 países. Al final se determina que un grupo no cuenta con medidas para prohibir las importaciones asociadas con trabajo forzoso y otro grupo, aunque sí tiene esas medidas, no las aplica efectivamente. Entre esos países están Ecuador y El Salvador, que quedaron sujetos al 10 %”, explicó Valdivieso

Más allá del incremento efectivo de 2,5 puntos porcentuales frente al gravamen vigente hasta ahora, el sector considera que el principal desafío será mantener la competitividad frente a otros proveedores internacionales que tienen menos aranceles.

Las flores colombianas llegan a más de 100 mercados internacionales, con destinos como Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Japón y España. Sin embargo, ninguno tiene el peso que representa Estados Unidos para la industria nacional.

Por esa razón, Asocolflores advierte que el nuevo escenario obligará al sector a revisar estrategias comerciales y reforzar los esfuerzos para conservar su participación en un mercado que durante años ha sido el principal motor de las exportaciones florales del país.

La decisión de Washington también impactará a otros sectores manufactureros y agroindustriales incluidos dentro de los productos cobijados por la nueva medida, aunque el negocio de las flores sobresale por el volumen de sus ventas y por el papel que desempeña dentro de las exportaciones no minero-energéticas de Colombia.

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