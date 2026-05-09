Si hay algo que caracteriza al Día de la Madre definitivamente son las flores, el regalo insignia cada mayo para aquellas mujeres especiales en las familias. En Estados Unidos no hay excepción de esta emotiva tradición; se venden por montones, y es allí donde Colombia juega un rol fundamental al ser el principal exportador de los ramos.

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De acuerdo con cifras de Asocolflores, al país norteamericano llegan cerca de 900 millones de tallos solo para la festividad de mayo, lo que se traduce en aproximadamente 60.000 toneladas que vienen en vuelos desde suelo nacional. Aunque se envían ramos a 100 países desde territorio nacional, Estados Unidos es el principal destino, ya que allí llega el 80 % de los producidos. En cifras esto representa cerca de 430 millones de dólares de ingresos (más de 7.386 millones de pesos colombianos) para el país solo durante el cuarto y quinto mes del año.

“Es cerca del 20 % del volumen de exportación en el año. Es un movimiento muy importante porque llegamos a triplicar la operación logística, estamos hablando de más de 50 aviones saliendo en un solo día con carga de flores alrededor del mundo”, detalló en Pulzo Carolina Pantoja, directora de economía y logística de Asocolflores.

En ese contexto, numerosas aerolíneas en el país buscan ser la principal aliada en la exportación de las flores, y es allí donde Avianca se ha convertido en el transportador aéreo más importante de este negocio.

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Así crece la exportación de flores en Colombia

De esas 60.000 toneladas de ramos que llegan a Estados Unidos para la celebración de la Madre, Avianca se ha encargado del 42 % de esos envíos provenientes tanto de Colombia como de Ecuador, segundo país en la región que es potencia en este negocio. Esto quiere decir que, de cada 3 flores que llegan a suelo norteamericano, al menos una es llevada por la reconocida aerolínea.

Con ello, Avianca ha logrado superar los 330 vuelos durante esta temporada, a través de nueve flotas de aviones de carga que llegan aeropuertos como el Internacional de Miami, que es la terminal donde llegan cerca del 90 % de las exportaciones de flores.

“Colombia es el centro de nuestra operación, desde el país contamos con cerca de 60 frecuencias cargueras semanales y más de 700 frecuencias de pasajeros, en las que también movilizamos carga”, explicó Angela Maria Orozco, vicepresidente de asuntos corporativos de Avianca Group.

Así como la celebración del Día de la Madre trae sus frutos para las exportaciones, también conlleva retos grandes. Primero, porque esa época es en la que más se envían flores a EE. UU., incluso por encima de una época en la que se regalan millones de ramos como lo es San Valentín (y que también activa el negocio para territorio nacional).

Segundo, Y De acuerdo con dicha aerolínea, su capacidad aumenta la capacidad aérea a un 42 % por semana para el transporte de flores, un 12 % por encima de lo normal. Sumado a ello, esas fechas registran un promedio de 24 despegues diarios desde Colombia para llevar aproximadamente 24 millones de tallos al día.

“Esta es la temporada más grande en la historia de Avianca Cargo. Hemos trasladado 21.000 toneladas de flores en tan solo tres semanas para el Día de la Madre, específicamente 1.000 toneladas por día… Cada vuelo lleva más de un millón de flores que traemos a Estados Unidos desde Colombia y Ecuador”, manifestó Diogo Elías, CEO de Avianca Cargo.

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¿Cómo funciona la exportación de flores colombianas a Estados Unidos?

Pulzo pudo conocer de primera mano la megaoperación que hay detrás de regalar un ramo a una madre, el cual nace desde los cultivos en regiones colombianas como Antioquia o la sabana de Bogotá. Desde allí salen los cargamentos hasta terminales aéreas como la de Miami, donde los aviones de Avianca Cargo aterrizan con millones de ramos.

Allí, descargan miles de cajas repletas de flores para ser revisadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Es allí donde inicia la labor más ardua: miembros de la agencia nacional deben revisar ramo por ramo hasta descubrir anomalías, como la presencia de plagas u otro tipo de insectos que puedan representar una propagación dañina en otro tipo de plantas.

“Los insectos van al Departamento de Agricultura de la CPB; ellos son los que determinan qué tipo de plaga hace daño a los cultivos en Estados Unidos. Si no está establecido, se procede a acción, tratamiento, fumigación, destrucción del cargamento o reexportación al país de origen… Eso pasa entre 50 y 60 veces por día”, dijo Abel Serrano, subdirector del puerto de la CPB en el aeropuerto de Miami y quien mostró todo tipo de bichos que se cuelan en los ramos.

Evidentemente esto muestra otro reto para empresas que exportan flores a Estados Unidos como Falcon Farms, pues una plaga puede volver inservible un cargamento que represente pérdidas económicas. No obstante, ellos en sus plantas se mueven para almacenar miles de cargamentos en la ciudad de Florida, organizar ramos y enviarlos a diversas tiendas de cadena en decenas de estados norteamericanos, donde cada uno puede valer desde 18 dólares hasta los 60 dólares.

Pese a los desafíos que hay en la actualidad, como el alza en los aranceles, costos en producción, variabilidad del dólar, las exportaciones de flores siguen siendo un negocio que trae ingresos considerables para Colombia. Sumado a ello, se abre la oportunidad para miles de empleos tanto en suelo nacional como en Estados Unidos, un valor simbólico detrás de la compra de cada ramo.

“Las flores colombianas vienen de madres cabeza de familia. Son 240… empleos, todos formales, de los que 150.000 son directos y el 60 % son mujeres. Así que cuando una flor es producida y exportada a nivel internacional, estamos dando bienestar a las comunidades donde se producen”, sentenció la directora de Asocolflores.

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