Ante la situación que atraviesa Spirit Airlines por su cierre, Avianca puso a disposición de la autoridad y de los pasajeros afectados su red de rutas y sillas disponibles, con el fin de mitigar el impacto y facilitar la continuidad de los planes de viaje de los usuarios.

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En ese sentido, Avianca ofrece la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea a quienes ya hayan volado el trayecto de ida y tengan un tiquete de regreso con Spirit al destino original y que se hayan visto afectados. Esta opción está sujeta a disponibilidad y a las condiciones del plan de protección, explicó en un comunicado.

Los pasajeros podrán presentarse en el aeropuerto el mismo día de su vuelo o, como máximo, un día antes, para ser reubicados en vuelos de Avianca según disponibilidad y por orden de llegada. Esta alternativa aplica para quienes tengan tiquetes emitidos (sujetos a verificación) con fecha de viaje entre el 2 de mayo y el 16 de mayo de 2026.

La aerolínea aclaró que los pasajeros deberán asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones y tarifa administrativa, así como cualquier otro cobro obligatorio, según lo dispuesto por las autoridades.

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“Fiel a su compromiso histórico de 106 años con la conectividad de la región, Avianca dispondrá nuevamente (y de manera voluntaria) de su capacidad humana y operativa para brindar opciones de reubicación a los pasajeros afectados por la situación que atraviesa Spirit, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores ante el cese de operaciones de otras aerolíneas en la región”, afirmó la compañía.

Avianca remarcó que no es la primera vez que da este paso y recordó que durante crisis anteriores, derivadas del cese de actividades de otros operadores, movilizó recursos para proteger a cientos de miles de pasajeros.

¿Cuáles son las rutas de Spirit que se acaban en Colombia?

Spirit Airlines consolidó una red de conectividad clave para Colombia, uniendo diversos puntos del país con sus bases principales en territorio estadounidense.

En la capital, Bogotá, la aerolínea operaba vuelos directos hacia Orlando y Fort Lauderdale. Esta oferta facilitaba que los usuarios bogotanos encontraran precios económicos para desplazarse hacia el estado de Florida.

Medellín también ocupaba un lugar privilegiado en la estrategia de la compañía. Con despegues diarios desde el aeropuerto de Rionegro hacia Fort Lauderdale, la empresa se convirtió en una de las alternativas preferidas por los viajeros antioqueños.

La zona costera contaba con la ruta Fort Lauderdale-Cartagena, un trayecto que impulsaba la llegada de visitantes extranjeros a la Ciudad Heroica y dinamizaba la industria turística del Caribe colombiano.

Incluso el Eje Cafetero tenía protagonismo gracias a la conexión directa entre Armenia y Fort Lauderdale. Este vuelo resultaba esencial para la movilidad de los habitantes del Quindío y para el fomento del turismo de naturaleza en la región.

Finalmente, las ciudades de Cali y Barranquilla cerraban el mapa de rutas de Spirit en el país. Sus frecuencias permanentes hacia el sur de Florida fueron fundamentales para fortalecer los vínculos familiares y comerciales entre Colombia y Estados Unidos.

Avianca cuenta con una red robusta que cubre la gran mayoría de las rutas que operaba Spirit Airlines desde Colombia. A continuación, el detalle de las rutas mencionadas en las que vuela Avianca:

Rutas con vuelos directos (Sin escalas)

Bogotá – Orlando: Avianca opera frecuencias diarias directas desde el Aeropuerto El Dorado.

Avianca opera frecuencias diarias directas desde el Aeropuerto El Dorado. Bogotá – Fort Lauderdale: Cuenta con una oferta constante de vuelos sin escalas hacia esta terminal en Florida.

Cuenta con una oferta constante de vuelos sin escalas hacia esta terminal en Florida. Medellín – Fort Lauderdale: Ofrece conectividad directa desde el Aeropuerto José María Córdova (Rionegro).

Ofrece conectividad directa desde el Aeropuerto José María Córdova (Rionegro). Cali – Fort Lauderdale: Mantiene vuelos directos para facilitar el transporte de pasajeros desde el suroccidente del país.

Rutas con escalas o alternativas cercanas

Cartagena – Fort Lauderdale: Avianca vuela a esta ruta, aunque en muchos casos los pasajeros optan por su conexión directa Cartagena – Miami , debido a la cercanía geográfica entre ambos aeropuertos (aproximadamente 45 minutos por tierra).

Avianca vuela a esta ruta, aunque en muchos casos los pasajeros optan por su conexión directa , debido a la cercanía geográfica entre ambos aeropuertos (aproximadamente 45 minutos por tierra). Barranquilla – Fort Lauderdale: al igual que en Cartagena, la aerolínea ofrece opciones de viaje, potenciando también su ruta directa Barranquilla – Miami .

al igual que en Cartagena, la aerolínea ofrece opciones de viaje, potenciando también su ruta directa . Armenia – Fort Lauderdale: Avianca comercializa esta ruta, pero generalmente requiere una escala en Bogotá. Es una de las alternativas principales para los viajeros del Eje Cafetero tras la salida de Spirit.

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