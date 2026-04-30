El aeropuerto El Dorado volvió a ser escenario de una emergencia operativa en la madrugada de este 30 de abril. Por segunda vez en menos de una semana, el avistamiento de un dispositivo no tripulado (dron) obligó a suspender actividades, afectando directamente a vuelos internacionales y nacionales.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Aeronáutica Civil, la alerta se disparó a las 5:20 a. m. tras detectarse el dron sobre el sector de Engativá, en la zona de influencia de la pista. El protocolo de seguridad se activó de inmediato, restringiendo el tráfico para evitar colisiones.

La afectación principal recayó sobre dos aeronaves que ya se encontraban en fase final de llegada:

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Vuelo Latam 572: procedente de Santiago de Chile.

Vuelo Avianca 9366: proveniente de la ciudad de Cali.

Ambos capitanes debieron ejecutar una maniobra de aproximación frustrada (conocida técnicamente como ‘go-around’), que consiste en interrumpir el descenso y volver a ganar altura para orbitar sobre la ciudad mientras se despejaba el área de peligro.

#LoÚltimo | Dos aviones comerciales tuvieron que abortar sus aterrizajes por presencia de drones cerca del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo aquí >>> https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/GgVCxsUyo7 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 30, 2026

Pese al susto y la incertidumbre de los pasajeros, la Aerocivil confirmó que la situación fue controlada rápidamente. A las 5:44 a. m., solo 24 minutos después del primer reporte, se verificaron las condiciones de seguridad y se dio luz verde para retomar despegues y aterrizajes.

“A partir de las 5:44 a. m., la operación del aeropuerto quedó completamente normalizada”, informó la entidad técnica.

Este incidente no es un hecho aislado. Se suma al registrado el pasado 28 de abril, lo que ha encendido las alarmas sobre la falta de control de estos dispositivos en sectores aledaños a infraestructuras estratégicas.

A las 5:20 a. m., la @FuerzaAereaCol confirmó la presencia de un dron en cercanías del aeropuerto @BOG_ELDORADO, en el sector de Engativá.

Dos aeronaves (LA572 SCL y AV9366 CLO) debieron realizar aproximación frustrada, una maniobra estándar que garantiza la seguridad operacional — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) April 30, 2026

La autoridad aérea recordó que el uso de drones en zonas de aproximación está estrictamente prohibido, ya que pone en riesgo la vida de los viajeros y la integridad de las aeronaves. Se recomienda a los usuarios con vuelos programados para hoy verificar el estado de sus itinerarios ante posibles retrasos residuales causados por la suspensión temporal.

Noticia en desarrollo…

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