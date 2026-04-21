Durante el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los recientes incidentes en el aeropuerto El Dorado y lanzó una fuerte advertencia al asegurar que detrás de estos hechos podrían estar grupos del narcotráfico.

Sigue a PULZO en Discover

Según el mandatario, es clave investigar a fondo lo sucedido para determinar responsabilidades y evitar riesgos mayores en una de las principales terminales aéreas de Colombia. Petro insistió en que no se puede minimizar lo ocurrido y que se deben esclarecer las causas reales de estos episodios.

Cabe mencionar que el presidente hace mención a los recientes incidentes aéreos registrados, como el de la aproximación de dos aviones, un Boeing 777 de Qatar y un Boeing 787-9 de Lufthansa el pasado 20 de abril.

Petro habla de incidentes en el aeropuerto El Dorado

En medio de su pronunciamiento, el presidente también se refirió a versiones sobre fallas en la torre de control y aseguró que el problema no radicó allí. “No fue la torre de control, fue el avión. Otra vez, el avión por fallas. Esta vez no es responsabilidad de Colombia. La anterior, de otro avión extranjero, es porque un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se atravesó en la pista, ministro de Defensa. Sin orden y eso hay que investigarlo. No aceptó órdenes, se atravesó en la pista. Un grave peligro porque el avión tuvo que subir”, afirmó.

Lee También

#POLÍTICA Tras los recientes incidentes en el Aeropuerto El Dorado, el presidente Gustavo Petro advirtió que detrás estarían los grupos de narcotraficantes que están moviendo y sacando droga. Insistió en que hay que investigar estos hechos.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/IyIMo8kOWm — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 22, 2026

El mandatario fue más allá y cuestionó el comportamiento de algunas aeronaves en la pista, dejando entrever posibles irregularidades que deben ser analizadas. “¿Por qué esos pilotos se atravesaron la pista? ¿Qué estaban buscando? Sin orden de la aeronáutica civil. No podemos caer en trampas”, agregó.

Las declaraciones del jefe de Estado se dan en un contexto de creciente preocupación por la seguridad aérea, especialmente luego de que se conocieran incidentes recientes que involucraron maniobras riesgosas en pista.

Lee También

Por ahora, el Gobierno insiste en la necesidad de revisar cada detalle de lo ocurrido en el aeropuerto El Dorado, mientras crece la expectativa por los resultados de las investigaciones que permitan aclarar si hay o no vínculos con redes del narcotráfico.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.