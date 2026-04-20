Momentos de verdadera angustia vivieron los pasajeros y la tripulación del vuelo LH542 de Lufthansa, procedente de Frankfurt, cuando se disponían a aterrizar en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá la noche de este domingo 19 de abril. Según reportes de aplicaciones de rastreo y testimonios en redes sociales, la aeronave estuvo a punto de colisionar con un Boeing 777 de Qatar Cargo.

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El incidente, calificado por expertos como “atípico y preocupante”, ocurrió durante la fase final de aproximación. Al parecer, ambas aeronaves fueron autorizadas o terminaron en la trayectoria de la misma pista casi al mismo tiempo. Según Flightradar24, el avión de Lufthansa volaba apenas a unos cientos de pies por encima del carguero de Qatar antes de verse obligado a hacer un “Go Around” (aterrizaje fallido) para evitar el impacto.

En redes sociales, la conversación se encendió con videos que muestran la cercanía de las luces de ambos aviones en el cielo de la sabana. Pasajeros que venían en el Boeing 787-9 Dreamliner de la aerolínea alemana relataron la experiencia: “Si nos pareció raro el movimiento brusco del avión; dijo el piloto que había tráfico y podía ser peligroso”, comentó un usuario en X (antes Twitter).

Mientras que el vuelo QR8174 de Qatar Cargo, que venía de Sao Paulo, logró tocar tierra sin problemas en su primer intento, el avión de pasajeros de Lufthansa tuvo que sobrevolar la capital durante varios minutos antes de intentar una segunda aproximación que, afortunadamente, fue exitosa.

Este preocupante episodio se suma a una racha de incidentes inusuales en la terminal aérea más importante del país. Hace pocas semanas se reportó el cruce de helicópteros por las pistas en plena operación, lo que ha puesto la lupa sobre la gestión de la Aeronáutica Civil.

Hasta el momento, la Aerocivil no ha emitido un comunicado oficial explicando si se trató de un error humano en la torre de control o una falla en la comunicación de las tripulaciones. Lo cierto es que la pericia de los pilotos de Lufthansa evitó lo que pudo ser una catástrofe aérea en el norte de Bogotá.