Escrito por:  Redacción Bogotá
Abr 9, 2026 - 4:26 pm

Este jueves 9 de abril se levantó el paro de los taxistas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de que hubo un acuerdo para poner fin a los bloqueos que afectaban la movilidad de ese sector.

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