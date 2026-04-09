Este jueves 9 de abril se levantó el paro de los taxistas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de que hubo un acuerdo para poner fin a los bloqueos que afectaban la movilidad de ese sector.

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#BOGOTÁ | Los taxistas llegaron a siete acuerdos con la empresa Taxi Imperial para levantar el paro. La gerente encargada de Taxi Imperial será Valentina Hernández, quien hasta hace unos meses estaba en el cargo.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/wVTFyV2hF3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 9, 2026

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