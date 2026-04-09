En las últimas horas, la tensión se ha apoderado del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Los taxistas locales, enfrentados por lo que consideran competencia desleal, han protagonizado protestas y bloqueos en los accesos principales del terminal aéreo más importante del país. El punto álgido ocurrió cuando un grupo numeroso de taxistas organizó una airada manifestación, dirigida principalmente contra Julio Jiménez, entonces gerente de Taxi Imperial, la empresa concesionaria del servicio de taxis en el aeropuerto.

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La chispa que encendió el descontento fue la denuncia reiterada, por parte de los taxistas, de que Jiménez estaba favoreciendo la operación de vehículos blancos de servicio especial —una modalidad distinta a la de los taxis tradicionales— permitiendo que estos accedieran de manera privilegiada a las zonas de recogida de pasajeros. Los taxistas alegan que la presencia creciente de estos vehículos afecta directamente su rendimiento y capacidad de satisfacer la demanda, impactando sus ingresos de manera negativa.

La protesta escaló rápidamente, generando momentos de alta tensión que incluyeron altercados verbales y el bloqueo momentáneo de accesos esenciales al aeropuerto en la tarde del miércoles. Esta situación complicó el tráfico de pasajeros, especialmente durante las horas pico, y generó retrasos en los traslados hacia y desde la terminal aérea.

La presión fue tal que en la mañana de este jueves, Julio Jiménez presentó su renuncia—a quien habían sacado corriendo del aeropuerto—, siendo reemplazado de inmediato por Jhon Jairo Caro, con el objetivo de apaciguar los ánimos y restablecer el funcionamiento normal del servicio.

En un comunicado oficial, Taxi Imperial afirmó estar comprometida con el diálogo y la solución de los reclamos. Entre las medidas anunciadas están la mejora en la comunicación con los conductores, el retiro de promotores de servicios especiales e individuales, y la invitación a los taxistas a una mesa de diálogo permanente para asegurar sus condiciones laborales. Además, la empresa instó a las autoridades del distrito a realizar controles más estrictos contra la informalidad y a evitar bloqueos que interfieren con el traslado oportuno de los pasajeros del aeropuerto.

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¿Por qué los taxistas de Bogotá están protestando en El Dorado?

La reciente protesta en El Dorado es solo el reflejo visible de un fenómeno más amplio y prolongado: la inconformidad de los taxistas frente a lo que consideran una competencia desleal tanto de los vehículos blancos de servicio especial como de las plataformas digitales de transporte. Los taxistas argumentan que las camionetas y vans blancas no están sometidas a las mismas regulaciones ni obligaciones fiscales y operativas, lo cual dificulta la competencia en condiciones justas.

Este desencuentro no es nuevo en Bogotá. La convivencia entre taxis amarillos —sometidos a regulaciones estrictas y controles periódicos— y otros tipos de servicios, como los vehículos blancos, ha sido motivo de debate recurrente. Los conductores de taxi insisten en que sus competidores pueden operar con mayor flexibilidad, acceder a las zonas de mayor demanda, y ofrecer tarifas menos reguladas, erosionando la clientela tradicional del taxi.

La situación se agrava en espacios tan sensibles como el aeropuerto, donde el flujo constante de viajeros nacionales e internacionales hace de El Dorado un botín codiciado para toda empresa relacionada con el transporte público individual. Así, los bloqueos recientes y la polémica por la gestión del servicio no solo afectan a pasajeros y trabajadores, sino que también abren el debate sobre la necesidad de una regulación más equitativa y un sistema de transporte que garantice la convivencia armónica entre los distintos actores.

Mientras tanto, el pulso entre taxistas, vehículos de servicio especial, autoridades y empresas concesionarias continuará marcando el panorama del transporte en el principal aeropuerto del país.

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