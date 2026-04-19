Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro se han abierto 10 nuevas embajadas en distintos países, con un costo cercano a los 17.561 millones de pesos, según reveló el representante a la Cámara Julio César Triana.

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De estas, dos fueron inauguradas en 2024 y ocho en 2025. Entre los países donde Colombia abrió nuevas sedes diplomáticas están Barbados, Guyana, Haití, Etiopía, Senegal, Arabia Saudita, Nueva Zelanda, Qatar, República Checa y Rumanía.

Además, se crearon tres consulados adicionales, lo que elevó el costo total de instalación de oficinas diplomáticas a 19.513 millones de pesos.

La apertura de estas embajadas ha generado críticas por su alto costo, especialmente porque se estima que su funcionamiento anual podría alcanzar los 51.374 millones de pesos en salarios.

También ha habido cuestionamientos por la designación de embajadores, ya que, con corte a diciembre de 2025, solo el 22 % pertenecía a la carrera diplomática, mientras que el 55 % eran nombramientos directos del presidente.

El congresista denuncia también que el presidente Gustavo Petro ha pasado más de nueve meses fuera del país, sumando 276 días y 65 viajes internacionales, incluido el más reciente a Barcelona.

Según la información compartida por él, hasta diciembre de 2025 estos desplazamientos han costado más de 9.000 millones de pesos en gastos como alojamiento, transporte y alimentación.

La crítica señala que, mientras se realizan estos viajes, Colombia atraviesa una creciente crisis fiscal, con emergencias económicas y reformas tributarias en curso, lo que genera cuestionamientos sobre un posible derroche y uso inadecuado de los recursos públicos.

Otro punto de controversia ha sido el papel de la vicepresidenta Francia Márquez en la apertura de estas sedes, particularmente en África. Estas decisiones contrastan con la promesa de campaña de Petro de priorizar funcionarios de carrera y reducir la influencia política en estos cargos.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.