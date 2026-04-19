La muerte de Sánchez desató una compleja disputa por su millonaria herencia entre sus cinco hijos y su última esposa, la joven modelo Diany Luz Morelo, detalla El Tiempo en un análisis del suceso.
El caso se torna aún más inquietante tras el reciente asesinato de su mejor amigo y socio, Henry Ocampo Suaza, en Envigado, lo que para investigadores no sería coincidencia, dado los vínculos en negocios ganaderos y otros sectores lucrativos, añade ese medio.
La sucesión permanece estancada, sin acuerdos para repartir bienes que incluyen acciones empresariales, fincas, propiedades urbanas y negocios mineros, destaca ese diario.
El control de facto lo tendría el hijo mayor, César Sánchez, decisión que no fue consultada con toda la familia. A esto se suman denuncias sobre posibles maniobras financieras realizadas por el esmeraldero antes de su muerte, que habrían trasladado parte de su patrimonio a herederos de su primer matrimonio, agrega ese periódico.
Entre los activos en disputa figuran empresas como Emporium HS, dedicada a la ganadería, y otras firmas vinculadas a la explotación de esmeraldas e inversiones inmobiliarias, añade ese rotativo.
Ante las irregularidades, se pedirá a la justicia revisar dichas transferencias, mientras la familia sigue sin lograr un acuerdo sobre la distribución de la fortuna.
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