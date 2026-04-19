La muerte de Sánchez desató una compleja disputa por su millonaria herencia entre sus cinco hijos y su última esposa, la joven modelo Diany Luz Morelo, detalla El Tiempo en un análisis del suceso.

Sigue a PULZO en Discover

El caso se torna aún más inquietante tras el reciente asesinato de su mejor amigo y socio, Henry Ocampo Suaza, en Envigado, lo que para investigadores no sería coincidencia, dado los vínculos en negocios ganaderos y otros sectores lucrativos, añade ese medio.

La sucesión permanece estancada, sin acuerdos para repartir bienes que incluyen acciones empresariales, fincas, propiedades urbanas y negocios mineros, destaca ese diario.

El control de facto lo tendría el hijo mayor, César Sánchez, decisión que no fue consultada con toda la familia. A esto se suman denuncias sobre posibles maniobras financieras realizadas por el esmeraldero antes de su muerte, que habrían trasladado parte de su patrimonio a herederos de su primer matrimonio, agrega ese periódico.

Lee También

Entre los activos en disputa figuran empresas como Emporium HS, dedicada a la ganadería, y otras firmas vinculadas a la explotación de esmeraldas e inversiones inmobiliarias, añade ese rotativo.

Ante las irregularidades, se pedirá a la justicia revisar dichas transferencias, mientras la familia sigue sin lograr un acuerdo sobre la distribución de la fortuna.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables