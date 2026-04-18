El atentado contra el comerciante Yahir Ruiz Rojas

Sigue a PULZO en Discover

en el norte de Bogotá toma un nuevo rumbo porque, según la investigación de las autoridades, el ataque sicarial conecta al menos cuatro homicidios de personas de su mismo entorno, todos oriundos del municipio de Sucre, en Santander.

(Vea también: Revelan rostro del sicario que atentó contra hombre en Usaquén; hombres ayudaron a víctima)

De acuerdo con la unidad investigativa de El Tiempo, las autoridades de ese municipio —ubicado a unas seis horas de la capital— convocarán un consejo de seguridad para analizar no solo el ataque reciente, sino los otros casos en los que han muerto coterráneos del comerciante.

Lee También

Dos de las víctimas tenían vínculo familiar directo con Ruiz Rojas. Se trata de su primo Mauricio Rojas González, asesinado el 27 de septiembre de 2024 en el barrio Normandía por sicarios, y otro allegado cuyo caso también es analizado dentro del mismo contexto.

El círculo cercano del comerciante también quedó bajo la lupa. Su hermano, Yander Ruiz Rojas, confirmó el parentesco con una de las víctimas, aunque aseguró que desconocen si existe relación entre los hechos. Además, se conoció que otro de los hermanos, Ferley Ruiz Rojas, pagó una condena de 20 años por homicidio.

Investigan posibles antecedentes y vínculos de carnicero herido con víctimas

A la par, la investigación incluye a Víctor Manuel González Peña y Alfredo González Peña, dos hombres del mismo municipio que también fueron asesinados recientemente. Ambos tenían antecedentes por delitos como concierto para delinquir, porte ilegal de armas, secuestro simple y hurto calificado.

El caso de los hermanos González Peña llamó especialmente la atención de las autoridades. Víctor Manuel sobrevivió a un primer ataque en el norte de Bogotá, pero luego fue ubicado en Tuluá, donde sicarios lo asesinaron el 27 de marzo mientras se movilizaba en una camioneta. Días después, su hermano Alfredo fue baleado al salir del velorio en una funeraria de la localidad de Kennedy.

Las pesquisas también apuntan a posibles antecedentes criminales más amplios. Registros citados por el medio indican que uno de los González Peña fue investigado por rebelión y que ambos habrían tenido nexos con una banda dedicada a asaltos en fincas de municipios como Sesquilé y Chocontá, donde se hacían pasar por miembros de la Fuerza Pública.

Ese grupo, según versiones recogidas por investigadores, no solo robaba vehículos y ganado, sino que incluso habría intentado usar un automotor hurtado como carro bomba. También se indagaban posibles conexiones con estructuras armadas ilegales.

Con estos elementos, la Fiscalía General de la Nación y la Policía avanzan en determinar si el atentado contra Ruiz Rojas, los asesinatos de sus familiares y los de los González Peña hacen parte de una misma cadena criminal o si se trata de hechos independientes con coincidencias de origen.

* Pulzo.com se escribe con Z