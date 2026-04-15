Las autoridades avanzan en la investigación del violento ataque ocurrido el pasado lunes en el norte de Bogotá contra el comerciante de carnes Yahir Ruiz Rojas, un hecho que dejó seis personas heridas y que ahora podría estar relacionado con otro homicidio registrado meses atrás en la capital.

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De acuerdo con información revelada por El Tiempo, el atentado se registró hacia las 6:20 de la tarde, cuando al menos tres sicarios interceptaron a Ruiz Rojas, de 29 años, desatando un intercambio de disparos que causó pánico en la zona.

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Según las pesquisas, el comerciante se movilizaba en una camioneta blindada y portaba un arma de fuego. En medio del ataque, dos empleados de su empresa, Frigo Montreal, también reaccionaron con armas, lo que intensificó el enfrentamiento.

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El cruce de disparos dejó seis personas heridas, entre ellas el propio Ruiz Rojas y uno de los presuntos atacantes, identificado como Juan Camilo Cruz Beltrán, quien fue capturado en el lugar.

Uno de los elementos clave que ahora analizan las autoridades es la posible relación entre este atentado y el asesinato de otro comerciante del mismo sector ocurrido en 2024.

Según documentos conocidos por el mencionado medio, Ruiz Rojas estaría vinculado a una camioneta Toyota Prado que previamente pertenecía a Mauricio Rojas González, un empresario de cárnicos asesinado el 27 de septiembre de 2024 en la avenida Boyacá con calle 51.

En ese hecho, Rojas González fue atacado por sicarios mientras se movilizaba en un vehículo de servicio público junto a su pareja.

Familiares confirmaron que ambos comerciantes eran primos, lo que ha llevado a las autoridades a contemplar una posible conexión entre los casos, aunque por ahora no hay una hipótesis concluyente.

El homicidio de Rojas González fue atribuido a la estructura criminal conocida como ‘Los Satanás’, dedicada a actividades como extorsión, microtráfico y sicariato en zonas del sur de Bogotá y municipios aledaños.

Sin embargo, aún no se ha establecido quién estaría detrás del atentado contra Ruiz Rojas ni si existe una relación directa con ese grupo.

Fuentes cercanas al caso también señalaron que en 2023 otro familiar de las víctimas fue asesinado, lo que refuerza la hipótesis de una cadena de hechos violentos alrededor de este entorno familiar y comercial.

Yander Ruiz, hermano del comerciante, aseguró en diálogo con El Tiempo que su familiar se encuentra fuera de peligro y permanece bajo atención médica.

Asimismo, indicó que, hasta el momento, no habían recibido amenazas previas ni estaban siendo víctimas de extorsión, información que coincide con los reportes preliminares de la Policía.

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Las autoridades continúan tras la pista de los otros dos sicarios que lograron huir en motocicletas, mientras equipos de Policía Judicial e inteligencia trabajan en la recolección de pruebas y el análisis de cámaras de seguridad para esclarecer los móviles del ataque.

El caso, que ha generado preocupación en el sector, sigue bajo investigación y podría revelar nuevas conexiones en los próximos días.

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