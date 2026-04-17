La legendaria banda de metal progresivo Dream Theater se presentará este 18 de abril en el Movistar Arena como parte de su tour Parasomnia 2026, en un concierto que promete ser uno de los mejores del año en la ciudad.

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El grupo no solo aterriza con nueva gira, sino con una combinación de aniversarios que convierten el ‘show’ en una cita imperdible para sus seguidores.

40 años de historia de una banda fundamental

El concierto en Bogotá también hace parte del 40th Anniversary Tour, con el que la agrupación celebra cuatro décadas de trayectoria.

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A lo largo de estos años, Dream Theater se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del metal progresivo, gracias a su virtuosismo y complejidad musical.

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30 años de un clásico: ‘A Change of Seasons’

Uno de los grandes atractivos del ‘show’ será la conmemoración de los 30 años de ‘A Change of Seasons’, una de las obras más emblemáticas de su discografía.

Este trabajo es considerado por muchos fans como una pieza clave en la evolución del sonido de la banda.

De hecho, para este sábado se espera que de ese álbum toquen:

A Change of Seasons: I The Crimson Sunrise

A Change of Seasons: II Innocence

A Change of Seasons: III Carpe Diem

A Change of Seasons: IV The Darkest of Winters

A Change of Seasons: V Another World

A Change of Seasons: VI The Inevitable Summer

A Change of Seasons: VII The Crimson Sunset

Parasomnia 2026: una nueva etapa en vivo

La gira Parasomnia 2026 marca un nuevo capítulo para la banda, que llega con toda la fuerza de su alineación clásica, responsable de construir el legado que hoy la posiciona como referente mundial del género.

Con este contexto, el concierto promete una noche cargada de técnica, emoción y momentos memorables para los asistentes. Todavía hay boletas y organiza Páramo Presenta.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.