Nelson Velásquez desató una ola de críticas que lo puso en la mirada de las autoridades, luego de haber hecho una parranda vallenata en la cárcel de Itagüí. Su concierto tuvo la presencia de cabecillas de bandas criminales y hasta se habla de que había licor.

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Frente a los hechos, el artista habló directamente del tema a través del comunicado y aseguró que su ‘show’ se trató del cumplimiento de un contrato. El cantante dio que todo se limitó a su compromiso que había acordado tiempo atrás y que gestionó su equipo de trabajo.

el artista se pronunció en un comunicado y dijo lo siguiente:

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“La información que me fue suministrada en su momento indicaba que se trataba de un evento de carácter cultural, autorizado y enmarcado dentro de las condiciones habituales para este tipo de presentaciones”, aseguró el oriundo de San Juan del Cesar.

Velásquez quedó en problemas porque su presentación se dio en medio de una fiesta dentro del pabellón de cabecillas de la prisión antioqueña y que estos mismos capos habrían pagado. Sin embargo, Velásquez y su equipo aseguraron que actuaron de “buena fe” y que su presentación estaba en un marco legal, con conocimiento de las autoridades.

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Sin embargo, su presentación le costó caro porque la Fiscalía abrió una investigación tanto al cantante como a varios funcionarios del Inpec que permitieron la parranda que es tachada de tener irregularidades. La entidad podría poner a Velásquez en una situación más delicada, ya que indaga si incurrió en lavado de activos.

“Reitero mi respeto por las instituciones y por la administración de justicia, y manifiesto mi total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes y contribuir al esclarecimiento de los hechos”, sentenció el vallenatero.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

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