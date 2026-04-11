La controversia por la fiesta que se llevó a cabo dentro de la cárcel de Itagüí, en Antioquia, sigue creciendo a medida que se conocen nuevos detalles sobre el componente musical del evento. Aunque el nombre más difundido inicialmente fue el del cantante vallenato Nelson Velásquez, ahora se ha conocido que no habría sido el único artista presente.

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(Vea también: Revelan qué capos habrían pagado por fiesta con Nelson Velásquez en la cárcel; uno fue pareja de presentadora)

También habría participado el cantante de música popular Luis Neredo, según recogió El Tiempo, quien incluso habría sido identificado dentro del material revisado por las autoridades y señalado por una concejal.

Según ese reporte, ambos artistas habrían hecho parte del espectáculo musical que se desarrolló en el penal, lo que ha encendido aún más la controversia alrededor de lo ocurrido.

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Acá, el video con el que lo habrían identificado y en el que se aprecia el ingreso y la salida de los artistas al penal (compartido por Noticias RCN):

#ATENCIÓN | @NoticiasRCN conoció en #exclusiva las imágenes de la entrada del cantante Nelson Velásquez y otros invitados a la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí. pic.twitter.com/OgrEENmQCw — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 11, 2026

La concejal que denunció el caso, Claudia Carrasquilla, afirmó que el evento no habría sido un acto cultural corto o controlado, como inicialmente se intentó presentar. Según los registros de las cámaras de seguridad, Nelson Velásquez ingresó a la cárcel alrededor de las 11:30 de la mañana y permaneció en el lugar hasta después de las 4:00 de la tarde, lo que sugiere una permanencia prolongada dentro del establecimiento penitenciario.

Además, el material audiovisual mencionado por la concejal muestra al artista desplazándose por zonas comunes del penal junto a su equipo de trabajo, incluyendo coristas y músicos que portaban instrumentos.

Este detalle ha sido uno de los puntos más llamativos, ya que evidencia que no se trató únicamente de una presentación aislada, sino de una jornada extendida con logística artística dentro del centro carcelario.

El Tiempo también señaló la presencia de Luis Neredo, quien habría participado como parte del componente musical y, según la denuncia citada por el medio, habría recibido un pago por su participación en la fiesta.

¿Por qué este caso se convirtió en escándalo?

La revelación de este evento dentro de una cárcel de alta seguridad ha provocado una fuerte reacción en la opinión pública y en distintos sectores políticos, principalmente por las implicaciones que tendría en el control del sistema penitenciario.

Uno de los principales motivos del escándalo es que el evento habría ocurrido dentro de un establecimiento carcelario, donde existen normas estrictas sobre el ingreso de personas externas, artículos y actividades no autorizadas. El hecho de que artistas reconocidos hayan ingresado con equipos musicales, instrumentos y posiblemente logística de presentación ha despertado cuestionamientos sobre posibles fallas de control o autorizaciones irregulares.

Otro punto clave es la duración del evento. Según lo citado por El Tiempo, la presencia de uno de los artistas durante varias horas dentro del penal contradice la idea de una intervención breve o estrictamente institucional, lo que ha intensificado las dudas sobre el carácter real de la actividad.

Además, la supuesta participación de internos de alta peligrosidad y la posible existencia de pagos a los artistas ha abierto un debate sobre el uso de recursos dentro de la cárcel y sobre quién habría autorizado o facilitado el ingreso de estos espectáculos.

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