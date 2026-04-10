Un ataque sicarial contra funcionarios del Inpec encendió las alarmas en el municipio de Girón, Santander, luego de un ataque sicarial contra dos subdirectores de la cárcel de Palogordo.

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De acuerdo con la información difundida por Caracol Radio, el hecho se registró cuando hombres armados interceptaron a los funcionarios y abrieron fuego a la entrada de un conjunto residencial.

En medio del ataque, un dragoneante del Inpec, quien conducía el vehículo, resultó herido por esquirlas de vidrio, al igual que uno de los presuntos sicarios, según La FM. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado capturas relacionadas con este caso.

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Las autoridades iniciaron un operativo para dar con los responsables y reforzar la seguridad de los funcionarios del Inpec, mientras se adelantan las investigaciones para establecer los móviles del ataque.

Preocupación por seguridad de funcionarios del Inpec

El atentado ocurre en medio de un contexto de creciente riesgo para el personal penitenciario en esta región. En los últimos meses se han reportado múltiples amenazas contra directivos y guardianes del penal, presuntamente relacionadas con las medidas de control implementadas para frenar delitos como extorsiones desde el interior de la cárcel.

De acuerdo con el defensor de derechos carcelarios, Hernando Mantilla, en los últimos meses se han reportado más de 51 amenazas contra funcionarios del Inpec mediante panfletos, lo que evidencia la presión que enfrentan los trabajadores del sistema carcelario en la región.

“Se prevé que sea lo de siempre. Lo que ocurre muchas ocasiones, los atentados contra los funcionarios del INPEC. Es algo delicado, porque ya han ocurrido muchas situaciones negativas. Ahora, esto sería aún más grave”, indicó Mantilla, según La FM.

Este nuevo hecho de violencia se suma a una preocupante ola de agresiones contra personal carcelario en el país, donde ya se han registrado decenas de atentados y amenazas en los últimos años.

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