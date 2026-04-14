Lo que comenzó como una “parranda vallenata” para celebrar los cumpleaños de peligrosos capos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, terminó en un terremoto judicial y político. Según reveló El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación ya abrió una indagación formal dividida en dos líneas que tienen contra las cuerdas al cantante Nelson Velásquez y a varios funcionarios del Inpec.

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La línea más sorpresiva de la Fiscalía apunta directamente al artista vallenato. El ente acusador busca establecer si Velásquez incurrió en el delito de lavado de activos. La sospecha radica en el origen del dinero con el que se pagó su presentación el pasado 8 de abril: los investigadores creen que el pago pudo salir de las actividades ilícitas de jefes de bandas como ‘la Agonía’ o ‘la Oficina’, quienes habrían financiado el evento con whisky y tequila incluido.

De hallarse pruebas de que el cantante recibió dinero sabiendo su procedencia ilegal, podría ser llamado a rendir cuentas, sumándose a sus líos judiciales previos por derechos de autor.

La segunda línea de investigación se centra en la complicidad interna. Tras una inspección técnica en el penal, el Inpec profirió la Resolución 2627, apartando de sus cargos a 11 trabajadores. Entre los suspendidos destaca Fredy Antonio Ciprián Díaz, quien estaba al mando del penal el día del escándalo ante la ausencia del director titular. La Fiscalía busca determinar si estos funcionarios cometieron el delito de prevaricato al permitir el ingreso de músicos, instrumentos y licores prohibidos.

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El impacto de la parranda llegó hasta la Casa de Nariño. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, anunció a través de redes sociales la suspensión de la mesa de diálogos sociojurídicos con las estructuras criminales de Medellín. “Se suspende el proceso hasta tanto se esclarezcan los hechos ocurridos en la cárcel de Itagüí”, sentenció el funcionario, dejando en el aire los acercamientos de paz con figuras como alias Douglas, ‘Tom’ y ‘Carlos Pesebre’.

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