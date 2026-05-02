Spirit Airlines, la empresa pionera que transformó el mercado de los vuelos económicos, finaliza sus actividades comerciales hoy. La compañía enfrenta actualmente su segunda bancarrota tras experimentar una crisis financiera profunda durante los últimos meses en Estados Unidos, según replicó CNN en Español.

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El panorama económico empeoró drásticamente debido al conflicto bélico con Irán, situación que elevó los costos operativos por el alto precio del combustible. La octava aerolínea más relevante de Norteamérica intentó negociar un rescate financiero urgente.

La administración de Donald Trump analizó un paquete de ayuda económica de última hora para evitar el colapso. Sin embargo, los acreedores principales de la compañía aérea rechazaron la propuesta gubernamental, sellando el destino de la firma.

Spirit Airlines se convierte así en la primera gran operadora aérea estadounidense que sucumbe ante problemas financieros en veinticinco años. El cese de actividades afecta directamente a millones de usuarios que ahora carecen de transporte.

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La empresa canceló todos sus itinerarios programados y suspendió la atención al cliente de forma definitiva. Spirit emitió una instrucción clara para que los pasajeros eviten trasladarse hacia los aeropuertos, pues no habrá personal disponible.

“Estamos orgullosos del impacto que nuestro modelo de bajo coste ha tenido en el sector durante los últimos 34 años y esperábamos seguir prestando servicio a nuestros pasajeros durante muchos años más”, afirmó la aerolínea.

La compañía continuó su pronunciamiento oficial con un tono de despedida para todos sus usuarios. “Lamentamos profundamente anunciar que, el 2 de mayo de 2026, Spirit Airlines inició el cese ordenado de sus operaciones, con efecto inmediato”.

Esta quiebra provoca el despido masivo de 17.000 trabajadores que integraban la nómina de la empresa. Además, los analistas prevén un incremento generalizado en las tarifas aéreas del país tras la desaparición de esta competencia económica.

Los viajeros afectados deben gestionar reembolsos automáticos si realizaron la compra mediante tarjetas de débito o crédito. Spirit aclaró que no tiene capacidad operativa para reubicar a las personas en vuelos de otras compañías aéreas.

Quienes utilizaron agencias de viajes “deben comunicarse directamente con la agencia para solicitar un reembolso”, explicó la aerolínea. Los clientes que pagaron con cupones, puntos Free Spirit o vales podrían perder su inversión definitivamente.

La resolución sobre los pagos efectuados con métodos alternativos dependerá exclusivamente del proceso legal de bancarrota. Normalmente, las empresas que cierran sus puertas dejan de reconocer recompensas o créditos internos de manera inmediata.

Los pasajeros que se encuentran actualmente fuera de casa deben costear billetes de última hora en otras empresas. Spirit advirtió que no cubrirá gastos imprevistos derivados de esta emergencia, aunque los seguros de viaje podrían ayudar.

Ante la situación que atraviesa Spirit Airlines, Avianca puso en Colombia a disposición de la autoridad y de los pasajeros afectados su red de rutas y sillas disponibles, con el fin de mitigar el impacto y facilitar la continuidad de los planes de viaje de los usuarios.

Los pasajeros podrán presentarse en el aeropuerto el mismo día de su vuelo o, como máximo, un día antes, para ser reubicados en vuelos de Avianca según disponibilidad y por orden de llegada. Esta alternativa aplica para quienes tengan tiquetes emitidos —sujetos a verificación— con fecha de viaje entre el 2 de mayo y el 16 de mayo de 2026.

¿Qué rutas tenía Spirit en Colombia?

Hasta su reciente cese de operaciones anunciado este 2 de mayo de 2026, Spirit Airlines mantenía una presencia estratégica en Colombia. La aerolínea conectaba directamente a varias ciudades colombianas con sus centros de conexiones principales.

La ciudad de Bogotá contaba con rutas directas hacia Fort Lauderdale y Orlando, en el estado de Florida. Estas frecuencias permitían a los viajeros de la capital acceder a tarifas competitivas hacia Estados Unidos.

Medellín representaba otro mercado fundamental para la compañía de bajo costo. Desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova, Spirit operaba vuelos diarios hacia Fort Lauderdale, consolidándose como una opción popular para el turismo.

Cartagena también formaba parte de su red de destinos internacionales. Los turistas estadounidenses utilizaban frecuentemente la ruta desde Fort Lauderdale para visitar la ciudad amurallada, beneficiando la economía local y el sector hotelero.

La ciudad de Armenia, en el corazón del Eje Cafetero, disponía de una conexión internacional directa con Fort Lauderdale. Esta ruta era vital para los residentes de la región y para el turismo especializado.

Cali y Barranquilla completaban la oferta de Spirit en el país. Ambas ciudades mantenían frecuencias constantes hacia el sur de la Florida, facilitando el intercambio comercial y los viajes familiares entre ambas naciones.

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