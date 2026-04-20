Lo que inicialmente se reportó como un sobrevuelo inusual en Bogotá, se confirmó como un incidente operacional de alta tensión. Un audio de la frecuencia de la torre de control del Aeropuerto El Dorado, revelado por Mañanas Blu, puso en evidencia los minutos de incertidumbre que vivieron las tripulaciones de Lufthansa y Qatar Airways Cargo la tarde del domingo 19 de abril.

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En la grabación se escucha el momento exacto en que el piloto del vuelo LH542, un Boeing 787-9 procedente de Frankfurt, nota una irregularidad y consulta a los controladores: “Lufthansa 542, ¿puede confirmar que la aeronave precedente también va a la pista 32 izquierda?”. Al recibir la confirmación de que, efectivamente, ambos iban para el mismo punto, la tripulación alemana decidió abortar: “Iniciando aproximación frustrada”.

A través de un comunicado oficial, Lufthansa Group confirmó el suceso y lo describió como un “encuentro cercano” provocado por ajustes repentinos en la terminal. Según la aerolínea, el cierre temporal de una de las pistas obligó a desviar todo el tráfico de forma imprevista, lo que redujo peligrosamente la separación entre los aviones.

La compañía defendió la profesionalidad de sus pilotos, asegurando que la maniobra de elevarse de nuevo (Go-Around) fue un procedimiento estándar de precaución ante una “separación reducida” con el avión de carga.

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Por su parte, la Aeronáutica Civil calificó el hecho como un “evento operativo” sin riesgo real. Explicaron que la pista 32 derecha quedó bloqueada por una tercera aeronave, lo que forzó el uso exclusivo de la pista izquierda. Esta saturación provocó que los aviones disminuyeran su velocidad y se acercaran horizontalmente.

Pese a la tensión en los audios, la autoridad aeronáutica insistió en que se mantuvo una separación vertical controlada y que la maniobra de Lufthansa, aunque aparatosa para los pasajeros, es parte de los protocolos normales de seguridad cuando una pista no está despejada.

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