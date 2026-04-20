La Aeronáutica Civil de Colombia salió al paso de versiones que circularon en redes sociales sobre un presunto incidente entre dos aeronaves en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Según la entidad, lo ocurrido la noche del 19 de abril correspondió a un procedimiento técnico controlado, sin afectaciones para la seguridad aérea.

Sigue a PULZO en Discover

En un comunicado emitido el 20 de abril, la autoridad explicó que la situación se presentó en medio de condiciones climáticas adversas que impactaron la operación del principal aeropuerto del país.

(Lea también: Colombia acelera la modernización de su transporte: récord en pasajeros y carga impulsa la logística nacional)

De acuerdo con la información oficial, durante la fase de aproximación una de las pistas no estaba disponible.

Lee También

“La pista 32 Derecha se encontraba temporalmente no disponible debido al bloqueo por parte de una tercera aeronave”, indicó la entidad.

Ante este escenario, todos los vuelos en aproximación —incluidos los de Qatar Airways y Lufthansa— fueron redirigidos a la pista 32 Izquierda, lo que implicó ajustes en velocidad y maniobras de aterrizaje.

La Aeronáutica Civil reconoció que, como consecuencia de estos cambios, se presentó una reducción en la distancia horizontal entre las aeronaves. Sin embargo, enfatizó que en ningún momento se comprometió la seguridad.

“El cambio de instrucción generó una reducción de velocidad que disminuyó la distancia horizontal entre los aviones”, explicó la entidad, al tiempo que subrayó que “se mantuvo una separación vertical controlada y segura”.

Registros de seguimiento aéreo confirmaron que ambas aeronaves se encontraban en la misma fase de aproximación, pero con una diferencia de altitud de varios cientos de pies, lo que garantiza los estándares internacionales de seguridad.

(Lea también: ¿Cuánto cobra un taxi vs. servicio especial blanco en Aeropuerto El Dorado? Protesta lo reveló)

Con este pronunciamiento, la autoridad aeronáutica buscó tranquilizar a la ciudadanía y reiteró que los protocolos operativos funcionaron correctamente, incluso en condiciones climáticas complejas.

El caso pone de relieve la importancia de los sistemas de control aéreo y la coordinación en tiempo real para garantizar operaciones seguras en uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región.

* Pulzo.com se escribe con Z