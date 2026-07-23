El conflicto entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo elemento que aumenta la preocupación internacional. Según informó Fox News, bombarderos estratégicos B-1 despegaron por primera vez desde bases militares del Reino Unido para atacar objetivos iraníes, una decisión que provocó una inmediata respuesta de Teherán.

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Las autoridades iraníes advirtieron que las instalaciones británicas utilizadas para esas operaciones pasan a ser consideradas “objetivos legítimos”, elevando el riesgo de una expansión regional del conflicto y aumentando la tensión entre las potencias involucradas.

Estados Unidos mantiene fuerte despliegue militar

De acuerdo con el reporte, Washington mantiene más de 50.000 efectivos militares desplegados en Medio Oriente y ha continuado ejecutando ataques aéreos nocturnos contra posiciones iraníes.

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Además, el Gobierno estadounidense ha reforzado su presencia en la región con el envío de personal adicional, incluidos médicos de combate y otros equipos de apoyo, mientras mantiene operaciones de vigilancia y control en puntos estratégicos como el Estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump también habría advertido sobre posibles ataques contra infraestructura civil iraní si continúan las amenazas al transporte marítimo internacional en esa zona.

B-1 bombers are launching from the U.K. for the first time, and Iran is now warning the British bases hosting them are legitimate targets. The U.S. says more than 50,000 American troops are now in the region as additional personnel, including combat medics, deploy to support… pic.twitter.com/e2fTBKnL4C — Fox News (@FoxNews) July 23, 2026

Bases británicas entran en el centro del conflicto

La utilización de instalaciones militares del Reino Unido, entre ellas la base de RAF Fairford, marca un cambio importante en el desarrollo de las operaciones estadounidenses.

Hasta ahora, gran parte de las acciones militares se habían ejecutado desde portaaviones o bases ubicadas en otros países aliados de la región, pero el empleo de territorio británico para lanzar ataques directos contra Irán amplía el alcance geopolítico de la confrontación.

El conflicto entre Washington y Teherán se mantiene desde febrero de 2026 y ha estado marcado por tensiones relacionadas con la seguridad marítima en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas.

La advertencia iraní contra instalaciones del Reino Unido añade un nuevo factor de incertidumbre a una crisis que sigue evolucionando y que mantiene en alerta a la comunidad internacional por el riesgo de una mayor escalada militar en Medio Oriente.

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