Por: El Espectador

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María Consuelo Araújo fue designada oficialmente como la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos mediante un decreto que contó con la firma del canciller Omar Bula y el presidente Abelardo de la Espriella. Araújo, quien ya tuvo experiencia como canciller durante el gobierno de Álvaro Uribe y también fue directora de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), asume ahora la misión diplomática en Washington D. C. Con la confirmación de su nombramiento, queda también ratificado el representante consular en Nueva York: Camilo Naman Louis Castaño, quien fue primer secretario en el consulado de Colombia en Miami bajo el mandato de Juan Manuel Santos, según datos recogidos en El Espectador.

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Esta nueva etapa para la delegación colombiana en Estados Unidos se da en un contexto en el que las relaciones bilaterales estarán enmarcadas por el liderazgo republicano de Donald Trump. Una de las tareas principales que recaerán sobre Araújo será, junto al ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, la revisión y posible renegociación de los aranceles impuestos a las exportaciones colombianas, un factor fundamental en la dinámica comercial entre ambos países.

El presidente De la Espriella comunicó de manera pública el beneplácito recibido de parte de Estados Unidos para el nombramiento de Araújo. Según lo expresó en sus redes sociales el 17 de agosto: "Me complace informarle al país que mi buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis afectos desde hace muchos años, será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos: María Consuelo Araújo Castro".

El cargo de Araújo también implicará responsabilidades centrales en materia de seguridad. Específicamente, deberá liderar la participación de Colombia en la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), iniciativa que integra la estrategia conocida como “Escudo de las Américas”. De acuerdo con información citada por El Espectador, en ese marco ya se anunció un respaldo económico de 1.000 millones de dólares estadounidenses para Colombia.

Junto a estos nombramientos, se concretaron otras designaciones relevantes en el ámbito gubernamental. El secretario jurídico Andrés Barreto fue designado al frente del Fondo Adaptación, puesto que estaba vacante tras la salida de Javier Pava, mientras que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quedó encargado de la Imprenta Nacional luego de la salida de Viviana León. Lara, además, ejercerá control sobre la implementación del nuevo modelo de pasaportes, vigente desde la administración de Gustavo Petro.

¿Cuáles son los retos principales de María Consuelo Araújo como embajadora de Colombia en Estados Unidos?

Los desafíos clave para María Consuelo Araújo incluyen la reevaluación de aranceles en las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos y el fortalecimiento de la seguridad mediante la adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) en el marco del “Escudo de las Américas”.

¿Qué significa la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) y cuál será el papel de Colombia?

La Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) es una iniciativa internacional orientada a combatir organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. El papel de Colombia será liderar y coordinar acciones en la región, con respaldo económico, para enfrentar de manera conjunta a estos grupos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.