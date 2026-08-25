Por: France 24

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Un video impactante divulgado en la cuenta oficial de Telegram del 3er Cuerpo de Ejército de las Fuerzas Armadas rusas, el viernes 21 de agosto, mostró un episodio devastador: un joven ciclista ucraniano, claramente desarmado y vestido de civil, es perseguido por un dron ruso en el distrito de Kramatorsk, cerca de la línea del frente en Donetsk. Aunque las imágenes se detienen antes del resultado fatal, la descripción compartida con el video no deja dudas sobre el desenlace del encuentro. De acuerdo con dichos soldados, eliminaron a un "combatiente enemigo", pese a que el medio ruso independiente 'Astra' denunció que se trataba de un civil y que el Ejército intentó presentarlo falsamente como combatiente.

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La publicación del video desencadenó inmediata indignación en redes sociales, impulsada por figuras como el ex campeón mundial de ajedrez y crítico del Kremlin, Garry Kasparov, quien condenó la acción rusa por “matar niños ucranianos y aterrorizar civiles”, señalando la cadena de mando hasta el propio Vladimir Putin. Solo pasaron 48 horas antes de que el video fuera eliminado tras cientos de denuncias públicas y comentarios críticos.

Este caso ejemplifica una práctica que, según Olga Tokariuk de Chatham House, lleva al menos dos años replicándose constantemente en diversas regiones de Ucrania. Los ataques con drones rusos a civiles, denominados “safaris humanos”, se documentan especialmente desde julio de 2024, cuando comenzaron a producirse de manera sostenida en Jersón, como relató Will Kingston-Cox del Equipo Internacional para el Estudio de la Seguridad de Verona. Paulatinamente, la utilización de drones FPV (vista en primera persona) ha extendido esta táctica mortal no solo contra peatones y ciclistas, sino incluso contra ambulancias y rescatistas, según datos recogidos por 'Los Observadores' de FRANCE 24.

Los testimonios de sobrevivientes narran una cotidianidad marcada por el temor, donde salir a la calle solo se considera seguro si el clima impide el vuelo de drones, y los hábitos de conducción cambian para maximizar las posibilidades de supervivencia. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ucrania ha catalogado estos ataques como crímenes de guerra por atacar deliberadamente a la población civil, lo que contribuye al desplazamiento forzado de comunidades y agrava la situación humanitaria.

Especialistas consultados por FRANCE 24, como Veronika Hinman de la Universidad de Portsmouth, aseguran que si bien la existencia de una orden oficial es debatible, la repetición y tolerancia de estas prácticas evidencia la falta de control de los altos mandos y una preocupación creciente por el uso propagandístico y recaudatorio de los videos, que buscan financiar nuevas adquisiciones de drones. El alcance de estos “safaris humanos” no se limita a Jersón, ya que también se han denunciado ataques en Sumy y Járkiv, lo que refuerza la alarma sobre la expansión de esta táctica letal y la desprotección absoluta de la población civil en las zonas fronterizas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los "safaris humanos" en el contexto de la guerra en Ucrania?

Los "safaris humanos" es el término que emplea la población ucraniana para describir los ataques deliberados de drones rusos contra civiles desarmados. Estos episodios implican la persecución y muerte de personas comunes mientras realizan actividades cotidianas, como caminar, andar en bicicleta o conducir, y han sido ampliamente documentados y condenados por organismos como la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU por constituir aparentes crímenes de guerra.

¿Qué consecuencias tienen los ataques de drones rusos contra civiles en Ucrania?

Los ataques de drones rusos han causado la muerte de al menos 150 civiles y cientos de heridos solo en la región de Jersón desde finales de 2024, según la ONU. Además de las pérdidas humanas, estos ataques siembran miedo, alteran profundamente la vida cotidiana y fuerzan el desplazamiento masivo de la población en zonas fronterizas, generando presión constante y condiciones de inseguridad que agravan la crisis humanitaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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