Por: VALORA ANALITIK

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Por cuenta de la aprobación de la reforma al sistema de jubilaciones, millones de personas deberán, obligatoriamente, cotizar más semanas a pensión en Colombia.

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El cambio aplicará desde abril de 2027, momento en el que la Corte Constitucional fijó la entrada en vigor de los cambios de la reforma pensional.

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Con esto, y tras la eliminación de la competencia entre regímenes, los trabajadores que hoy forman parte de los fondos privados deberán igualar los requisitos de las personas que ya están en Colpensiones, incluido el cotizar más semanas a pensión en Colombia.

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Lo anterior se debe a que, bajo el régimen vigente, las personas en fondos privados pueden acceder a la jubilación al cumplir las edades mínimas y acreditar al menos 1.150 semanas cotizadas.

¿Por qué se debe cotizar más semanas a pensión en Colombia?

Para abril de 2027, quienes se jubilen bajo las nuevas reglas deberán certificar al menos 1.300 semanas, las cuales podrían incrementarse si la persona, por ejemplo, aún no ha alcanzado la edad de retiro.

Asofondos, gremio que reúne a las administradoras privadas, recalca que las modificaciones eliminan derechos fundamentales de los trabajadores, siendo el principal la capacidad de decisión.

(Recomendado: Miles de trabajadores verán un nuevo descuento por cotizar a pensión en Colombia: se aplicará directamente)

Cotizar más semanas a pensión en Colombia no implica, se debe tener en cuenta, una mayor mesada, ya que esta depende del monto ahorrado y de los respectivos rendimientos generados.

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