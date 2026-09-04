Por: CENET

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La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) informó sobre un importante cambio en su equipo directivo: el economista Andrés Felipe Osorio Quevedo fue nombrado como nuevo vicepresidente Técnico y de Estudios Económicos. Este anuncio, realizado por Asofondos, destaca la relevancia estratégica de Osorio para el gremio de los fondos de pensiones, especialmente en un contexto crucial como el que enfrenta el sistema pensional colombiano.

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El perfil de Osorio es robusto y diverso. Es economista egresado de la Universidad del Rosario, con una maestría en Economía de la Universidad de los Andes y una maestría en Administración Pública de Columbia University. Su carrera de más de quince años abarca áreas como regulación financiera, protección social y formulación de políticas públicas. De acuerdo con Asofondos, en la Superintendencia Financiera de Colombia ocupó cargos clave, como superintendente delegado para Pensiones y para Conglomerados Financieros. En estas posiciones dirigió la supervisión del sistema de pensiones, además de liderar aspectos técnicos para propuestas de reforma estructural.

En la esfera internacional, Osorio se desempeñó como consultor senior en economía para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Allí coordinó la Red de Pensiones de América Latina y el Caribe, conocida como Red PLAC, y acompañó a gobiernos de la región en el diseño de reformas y en la elaboración de marcos regulatorios previsionales. Además, prestó servicios como consultor para el Ministerio de Trabajo y asesoró al Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) en temas económicos.

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, subrayó en declaraciones oficiales que “la experiencia de Andrés en supervisión, regulación y diseño de política pensional, así como su visión regional del sector, serán un gran aporte para el gremio en un momento clave para el sistema pensional colombiano”. Entre los desafíos que Osorio deberá asumir de inmediato está fortalecer los insumos técnicos de la Asociación en un periodo de implementación de la reforma pensional, proceso que incorpora la creación de fondos generacionales y la aplicación de nuevas metodologías de inversión del ahorro. Asimismo, a mediano plazo, su papel consistirá en aportar análisis y propuestas en relación con eventuales ajustes normativos. De cara al futuro, Osorio tendrá la responsabilidad de mantener la presencia y voz de Asofondos en el debate público sobre pensiones, asuntos laborales y cuestiones macroeconómicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Andrés Felipe Osorio Quevedo, el nuevo vicepresidente técnico de Asofondos?

Andrés Felipe Osorio Quevedo es economista del Rosario, cuenta con dos maestrías, una en Economía y otra en Administración Pública, y suma más de quince años de experiencia en regulación financiera y protección social. Ha trabajado en la Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Trabajo y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

¿Cuáles son los principales retos de Asofondos frente a la reforma pensional?

La Asociación enfrenta desafíos inmediatos como consolidar aportes técnicos durante la implementación de la reforma pensional, que contempla fondos generacionales y nuevas formas de inversión del ahorro. A mediano plazo, deberá participar con análisis y propuestas para ajustes de normas; a largo plazo, su reto será mantener una postura influyente en el debate público sobre temas pensionales y macroeconómicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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