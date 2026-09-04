Por: CENET

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El sector minero en Colombia enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos tras experimentar una reducción significativa tanto en su producto interno bruto (PIB) como en la inversión extranjera directa durante los últimos cuatro años. Así lo afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, en entrevista con Mañanas Blu de Blu Radio durante el Congreso Nacional de Minería realizado en Cartagena de Indias. De acuerdo con Nariño, el PIB minero cayó un 18% y la inversión extranjera directa disminuyó 88% en ese periodo, cifras que generan preocupación y marcan la agenda del gremio en su diálogo con el nuevo Gobierno.

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Nariño subrayó que el sector minero colombiano tiene la expectativa de trabajar articuladamente con el Estado para revertir el escenario actual e impulsar nuevos proyectos. En su análisis, la coyuntura internacional podría favorecer a Colombia, ya que se prevé una alta demanda global de minerales en los próximos años. Esta oportunidad coincide con una disposición de las autoridades para promover la inversión privada y aprovechar la riqueza mineral del país. Según Nariño, Colombia apenas produce minerales en el 1% de su territorio, lo que resalta el potencial inexplorado en el 97% restante; de este modo, ampliar la exploración permitiría descubrir más recursos y aumentar la producción.

El cobre aparece como uno de los minerales estratégicos para el crecimiento futuro. Existen inversiones potenciales cercanas a los 4.700 millones de dólares en este renglón, con las regiones de Antioquia, Chocó y Córdoba destacándose como las de mayores yacimientos comprobados. A la par, el sector apunta a fortalecer la seguridad, un aspecto clave ante las amenazas y violencia que afectaron la confianza inversionista en años recientes. Nariño reconoció una mejora reciente en la respuesta de las autoridades a estos desafíos, fundamental para atraer capital extranjero.

Otro tema relevante es la extracción ilícita de minerales, distinguida de la minería artesanal y señalada como una de las principales causas de problemas ambientales, sociales y de pérdida de recursos para el Estado, en forma de menos impuestos, regalías y empleo formal. El gremio enfatiza en la urgencia de combatir la ilegalidad para permitir que la minería aporte más a las finanzas públicas; actualmente, el sector contribuye cerca de $5 billones anuales, y con el desarrollo de nuevos proyectos, esos ingresos podrían ascender a entre $9 y $12 billones hacia 2030 si se sostiene la producción de minerales como carbón, níquel, oro y materiales de construcción.

Finalmente, Nariño planteó la importancia de mejorar y agilizar procedimientos como la consulta previa con comunidades, permisos mineros y licencias ambientales; propuso que se realicen en paralelo, para ofrecer mayor certeza a los inversionistas y acelerar la puesta en marcha de proyectos, siempre respetando los derechos y procesos requeridos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante el sector minero para la economía de Colombia?

El sector minero representa una fuente clave de ingresos fiscales, inversión extranjera y empleo formal en Colombia. Según el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, el desarrollo de nuevos proyectos podría incrementar los aportes del sector a las finanzas públicas, pasando de $5 billones a entre $9 y $12 billones anuales hacia 2030, si se mantienen y amplían las operaciones actuales.

¿Qué desafíos enfrenta la minería colombiana para atraer inversión?

Entre los principales desafíos se encuentran la inseguridad en los territorios mineros, la extracción ilícita de minerales, la necesidad de ampliar la exploración a zonas inexploradas y la agilización de trámites como la consulta previa. El sector demanda mayor certeza y rapidez en los procesos administrativos para fomentar la llegada de inversión extranjera y el desarrollo de proyectos estratégicos, especialmente en minerales como el cobre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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