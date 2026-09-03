Por: Noticiero 90 minutos

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En medio de la actualidad nacional, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anunció en las últimas horas una decisión que afecta directamente la expedición de pasaportes en Colombia. De acuerdo con una acción popular presentada, el tribunal ordenó como medida cautelar la suspensión temporal del convenio interadministrativo celebrado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional. Este convenio está relacionado con la producción y emisión de los pasaportes, lo que, según lo dictado por la decisión judicial, incluye la suspensión de los pagos por parte de la Cancillería para la adquisición de documentos, así como la prohibición de su distribución y personalización.

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Según la información recogida de 90 Minutos, la decisión ha significado que no se podrán realizar nuevos pagos ni circular pasaportes adicionales por el momento, mientras se define la situación jurídica definitiva en torno a este convenio. Frente a este escenario, el Gobierno nacional expresó que acatará cabalmente las decisiones de los jueces, sin desconocer la necesidad de solicitar aclaraciones que permitan determinar las alternativas jurídicas y técnicas más adecuadas para salvaguardar la prestación del servicio de expedición de pasaportes.

En este contexto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, acompañado del canciller, Omar Bula, envió un mensaje de tranquilidad dirigido a los ciudadanos. Ambos funcionarios aseguraron que, por ahora, existe un inventario de 410.000 pasaportes disponibles, dato que se traduce en una cobertura de casi cuatro meses, dado el consumo mensual promedio de 150.000 documentos. Además, está prevista la llegada de un lote adicional de 190.000 pasaportes el próximo 10 de septiembre, suministro que permitirá mantener el flujo del servicio mientras se resuelve la situación judicial.

El Gobierno instó a la ciudadanía a evitar desplazamientos innecesarios a embajadas, gobernaciones o puntos de expedición, descartando un eventual desabastecimiento inmediato. Finalmente, las autoridades reiteraron que estos inventarios permiten un margen de maniobra suficiente para identificar soluciones jurídicas y operativas que aseguren la continuidad de este trámite esencial, atendiendo siempre los límites fijados por la justicia y la ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió el convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para los pasaportes?

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión temporal del convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional como medida cautelar dentro de una acción popular. Esta decisión afecta tanto los pagos para adquirir nuevos pasaportes como su distribución y personalización, según información difundida por 90 Minutos.

¿Habrá desabastecimiento de pasaportes en Colombia tras la decisión judicial?

De acuerdo con el Gobierno nacional, actualmente existe un inventario de 410.000 pasaportes, lo que, considerando un consumo mensual aproximado de 150.000, garantiza la atención de la demanda durante cerca de cuatro meses. Además, la llegada de 190.000 documentos adicionales está prevista para el 10 de septiembre, por lo que no se prevé un desabastecimiento inmediato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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